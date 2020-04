Hvis sundhedsministeriet tillader det, må Portugals fodboldliga begynde igen, siger premierminister.

Den bedste fodboldrække i Portugal kan begynde igen i maj.

Det siger landets premierminister, Antonio Costa, torsdag, samtidig med at Portugal begynder at genåbne for at få gang i økonomien.

Der resterer ti runder i Primeira Liga, der blev suspenderet 12. marts. FC Porto fører med et point ned til Benfica på andenpladsen og fire point til Braga på tredjepladsen.

Antonio Costa siger, at ligaen først skal have tilladelse til at begynde igen fra landets sundhedsministerium, og kampene vil blive uden tilskuere.

Portugal vil være en af de første store europæiske ligaer til at genåbne efter coronakrisen.

Både Frankrig og Holland har allerede aflyst deres nationale ligaer. Belgien har udtalt, at landet vil gøre det samme.

Portugal har ifølge Johns Hopkins University registreret knap 1000 coronarelaterede dødsfald, hvilket er lavt sammenlignet med nabolandet Spanien, der har over 25.000 dødsfald.

/ritzau/Reuters