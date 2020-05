Siden 12. marts har fodboldsæsonen i Portugal været sat på pause, men fra 4. juni skal der igen spilles kampe.

Portugals bedste fodboldrække genoptager sæsonen den 4. juni. Det oplyser ligaens organisation tirsdag aften.

Regeringen i Lissabon havde oprindelig sat 30. maj som dagen, hvor fodbolden kunne rulle igen, men på anmodning fra ligaforeningen er datoen udskudt, så der er tid til at kunne klargøre stadioner og til at teste samtlige spillere for coronavirus.

Sæsonen blev suspenderet den 12. marts. Porto fører ligaen med et point foran det forsvarende mesterhold fra Benfica.

Portugal slutter sig med udmeldingen om færdiggørelse af sæsonen til lande som Tjekkiet, Tyskland og Østrig, som også er klar til at genoptage kampene i de øverste ligaer. I Superligaen i Danmark ruller bolden efter planen igen 28. maj.

I Portugal kræver regeringen, at spillerne to gange om ugen skal testes for virusset, og kampene skal afvikles på "så få stadioner som muligt". Myndighederne har endnu ikke udpeget spillestederne for de resterende ti runder af sæsonen.

Virusudbruddet har ikke ramt Portugal nær så hårdt som nabolandet Spanien eller mange andre europæiske lande.

Der er i Portugal registreret 1163 dødsfald. Det viser en løbende opgørelse over coronadødsfald verden over fra det amerikanske Johns Hopkins University.

Målt per 100.000 indbyggere har Portugal haft 11,3 dødsfald. I Spanien er det tilsvarende tal tæt på 60.

Portugal har med 10,2 millioner indbyggere stort set samme befolkningstal som Sverige, hvor over 3300 personer er døde under virusudbruddet.

