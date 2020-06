Efter 30 år uden et mesterskab kunne 1970'ernes og 1980'ernes mest vindende klub igen juble over titlen.

Ti engelske mesterskaber i perioden fra 1976 til 1990 og fire triumfer i mesterholdenes Europa Cup - datidens Champions League - i samme periode.

Liverpool var i 1970'erne og 1980'erne den vel nok mest succesrige fodboldklub i hele Europa, og havde nogen i 1990 påstået, at der ville gå 30 år inden det næste mesterskab, var personen blevet stemplet som vanvittig.

Ikke desto mindre skulle der gå tre hele årtier, før Liverpool kom på tavlen med sit 19. mesterskab. Endda uden at spille selv.

Titlen for sæsonen 2019/20 kom endeligt i hus, da den nærmeste konkurrent, Manchester City, torsdag aften tabte 1-2 på udebane mod Chelsea.

Dermed fører Liverpool med 23 point med syv runder tilbage. En magtdemonstration af manager Jürgen Klopps tropper efter en tæt på perfekt sæson.

En forløsning for ældre fans, der har ventet siden storhedstiden, mens mange andre yngre fans aldrig før har oplevet Liverpool vinde det engelske mesterskab.

- Man skal være omkring 40 år for at huske, da Liverpool sidst vandt det. Det er næsten halvanden generation af fans, der har ventet på at opleve Liverpool vinde mesterskabet for første gang, siger Joe Blott, der er formand for Liverpool-fangruppen Spirit of Shankly.

Med stjerner som blandt andre Kenny Dalglish, målslugeren Ian Rush og danske Jan Mølby på den centrale midtbane henrykkede Liverpool i 1980'erne med positiv fodbold, der hævede sig over den mere primitive stil, som England også var kendt for.

Men der var også tragiske stunder, som da Liverpool-fans medvirkede til, at 39 tilskuere blev dræbt på Heysel Stadion i Belgien forud for Europa Cup-finalen mellem Liverpool og Juventus i maj 1985.

Fire år senere døde endnu flere ved Hillsborough-tragedien, da Liverpool mødte Nottingham Forest i FA Cup-semifinalen. 96 Liverpool-fans blev mast ihjel, da for mange tilskuere blev lukket ind på stadion.

I tristessen over dette og også byens daværende recession, faldt mesterskabet i 1990 på et tørt sted.

- Året 1990 var ikke det dystreste i byens historie, men det var derhen af. At vinde titlen var vigtigt, fordi byen gik igennem en hård tid, siger Joe Moran, professor i engelsk kulturhistorie ved John Moores University i Liverpool.

I 1990'erne skulle fodbolden dog gennemgå store forandringer, økonomien blev markant større, og Englands bedste fodboldrække skiftede i 1992 navn fra 1. division til Premier League.

Her kom Liverpool ikke med toget fra start. Under manager Alex Ferguson blev Manchester United det nye lokomotiv med mange titler til følge, og siden blev Arsenal førsteudfordrer til United.

Efter årtusindskiftet blev Chelsea en magtfaktor med klubejer Roman Abramovichs russiske pengetank i ryggen, og i 2010'erne invaderede Abu Dhabi-ejede Manchester City toppen.

I 2013/14-sæsonen så Liverpool dog endelig ud til at være tilbage. Klubben lignede en mester, indtil anfører Steven Gerrard gled i en topkamp mod Chelsea få runder før tid og sendte mesterskabet til Manchester City.

Året efter kom tyske Jürgen Klopp til som manager, og han har gradvist ført klubben helt tilbage i toppen. I sidste sæson leverede Liverpool til nærmest perfektion ved at hente 97 point, men klubben måtte bare sande, at City igen var en smule bedre med sine 98 point.

I denne sæson var der dog aldrig nogen tvivl. Liverpool skabte hurtigt et stort forspring, og selv ikke en lang coronapause kunne sætte en stopper for triumftoget denne gang.

Torsdag kunne mesterskabsjublen endelig bryde løs i Liverpool efter 30 års venten.

/ritzau/