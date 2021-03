Juventus stod med de bedste kort på hånden for avancement længe, men Porto-kreatør knækkede storklubben.

Der var drama for alle pengene, da FC Porto sendte Juventus ud af Champions League på reglen om udebanemål.

Efter 1-2 i Porto vandt italienerne hjemmekampen tirsdag med samme cifre, men da forlængelsen sluttede 1-1, gik Porto videre på reglen om udebanemål efter 4-4 samlet.

De portugisiske gæster kom ud med en taktisk stram organisation. Det var tydeligt, at holdet gerne ville lade Juventus have bolden for så at satse på kontrastød.

Når italienerne var i boldbesiddelse, stod Porto reelt med seks mand på linje i bagkæden, mens fire mand i en kæde foran stod for det hårde løbearbejde.

Álvaro Morata var dog uhyre tæt på et føringsmål allerede efter tre minutter. Det blev forhindret af en fremragende redning af en meget velspillende Agustin Marchesin i målet.

Soccer Football - Champions League - Round of 16 Second Leg - Juventus v FC Porto - Allianz Stadium, Turin, Italy - March 9, 2021 FC Porto's Otavio in action with Juventus' Adrien Rabiot REUTERS/Massimo Pinca Foto: MASSIMO PINCA Vis mere Soccer Football - Champions League - Round of 16 Second Leg - Juventus v FC Porto - Allianz Stadium, Turin, Italy - March 9, 2021 FC Porto's Otavio in action with Juventus' Adrien Rabiot REUTERS/Massimo Pinca Foto: MASSIMO PINCA

Efter 18 minutters spil hjalp Juventus endda gæsterne på vej, da Merih Demiral nedlagde iranske Mehdi Taremi i feltet. Straffespark til Porto, som Sergio Oliveira sikkert omsatte til 1-0.

Juventus fik aldrig spillet til et fungere i de første 45 minutter. Lidt overraskende affødte det ikke udskiftninger fra træner Andrea Pirlo i pausen.

Det var dog en udmærket beslutning, da udligningen kom få minutter inde i anden halvleg.

Et perfekt timet løb af Cristiano Ronaldo gav ham bolden i feltet, hvor han fik lagt den af til Federico Chiesa. Målscoreren fra det første opgør kvitterede for forarbejdet og trykkede flot bolden helt op i hjørnet.

Spændingen var tilbage, og momentum tippede endnu mere i hjemmeholdets retning kort efter på en kæmpe dumhed af Portos Mehdi Taremi.

I det 52. minut fik han et gult kort, og to minutter senere lossede han bolden langt væk, efter der var fløjtet. Nyt gult kort og marchordre til angriberen.

Trykket mod det portugisiske mål blev intensiveret, og Chiesa havde mere i posen.

Efter godt en times spil stormede han frem til et indlæg fra højre og pandede hårdt bolden ind til 2-1.

Alt var helt lige i dobbeltopgøret nu, men presset mod Portos mål blev intensiveret.

Juventus' Portuguese forward Cristiano Ronaldo reacts during the UEFA Champions League round of 16 second leg football match between Juventus Turin and FC Porto on March 9, 2021 at the Juventus stadium in Turin. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Juventus' Portuguese forward Cristiano Ronaldo reacts during the UEFA Champions League round of 16 second leg football match between Juventus Turin and FC Porto on March 9, 2021 at the Juventus stadium in Turin. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) Foto: MARCO BERTORELLO

Juventus kom frem til flest chancer, men Porto havde også et par muligheder. Et spark på overliggeren fra Juventus' Juan Cuadrado i tillægstiden var det nærmeste en afgørelse i ordinær tid.

Den forlængede spilletids første halvleg blev en rærlig omgang fodbold, hvor det virkede til, at flere spillere søgte et gult kort til modstanderne mere end en afgørende scoring.

Til gengæld kom dramaet i den grad i sidste halvdel af anden halvleg i forlængelsen.

Gæsternes dygtige kreatør Sergio Oliveira trykkede et frispark langt ude fra under en skidt Juventus-mur, og bolden gled ind ved nærmeste stolpe.

Det lignede dødsstødet til Juventus, som nu manglede to mål for at komme videre. Men Adrien Rabiot udlignede på et flot hovedstød kort efter, og så var der dømt stormløb mod Porto-målet.

Ind kom bolden dog ikke, og dermed er Porto videre til kvartfinalerne.

/ritzau/

