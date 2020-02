Moussa Marega scorede Portos sejrsmål, men fik så nok af Vitoria Guimaeres' racistiske tilhængere.

Racisme i fodbold er efterhånden et tema i de fleste weekender, og søndag var det i Portugal, at racismen stak sit ansigt frem.

Nærmere betegnet i opgøret mellem Vitoria Guimaeres og Porto, hvor sidstnævntes angriber fra Mali, Moussa Marega, kom i centrum for sin hudfarve.

Han havde i store dele af opgøret følt sig forfulgt at racistiske tilråb, og efter en times spil svarede han tilbage med fødderne ved på flot vis at score målet til 2-1, der viste sig at blive Portos sejrsmål.

Ti minutter senere havde Marega imidlertid fået nok. Så tog han en beslutning om at forlade banen, og han var ikke til at stoppe, selv om både holdkammerater, ledere og modstandere forsøgte at tale ham fra det.

Moussa Marega (tredje fra venstre) blev udsat for racistiske tilråb fra Vitoria de Guimaraes-fansene. Foto: HUGO DELGADO Vis mere Moussa Marega (tredje fra venstre) blev udsat for racistiske tilråb fra Vitoria de Guimaraes-fansene. Foto: HUGO DELGADO

Mens hans gestikulerede med nedadvendte tommelfingre ud mod tilskuerne, gik han målrettet mod udgangen.

Efter flere minutters postyr på banen fik han sin vilje og forlod arenaen og nåede at give fingeren til hjemmeholdets fans på de sidste meter.

Landsholdsangriberen fra Mali har endda optrådt for Vitoria Guimaeres, da han i sæsonen 2016/17 blev udlejet fra Porto.

Efter kampen forfattede han et indlæg på det sociale medier Instagram, hvor han rettede sin harme mod de racistiske tilhængere.

Vis dette opslag på Instagram Gostaria apenas de dizer a esses idiotas que vêm ao estádio fazer gritos racistas ... vá se foder E também agradeço aos árbitros por não me defenderem e por terem me dado um cartão amarelo porque defendo minha cor da pele. Espero nunca mais encontrá-lo em um campo de futebol! VOCÊ É UMA VERGONHA !!!! Et opslag delt af Moussa Marega (@marega11) den 16. Feb, 2020 kl. 12.32 PST

- Jeg vil gerne sige til de idioter, der kommer på stadion for at udføre racistiske råb: Fuck jer!

- Jeg håber aldrig, jeg ser jer på en fodboldbane igen. I er en skamplet, lyder det afslutningsvis.

Desuden takker han dommerne for, at de ikke tildelte ham et gult kort i den sidste seance.

Marega havde allerede fået et gult kort efter sin 2-1-jubelscene, hvor han blandt pegede på sin arm for at markere sin hudfarve.

Marega er i denne ligasæson noteret for seks mål for Porto, der ligger nummer to i tabellen.

/ritzau/