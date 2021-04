Pornostjernen Shona River har delt nogle opsigtsvækkende historier, der involverer tre Manchester United-stjerner.

Det gør hun i en podcast, der hedder 'How To Be A Pornstar'.

Her fortæller den 28-årige pornostjerne, at de tre fodboldspillere har betalt hende for at gøre dem selskab i private situationer.

»De forventer, at du er sammen med dem, fordi de er berømte, men de gider i virkeligheden ikke at date dig,« siger hun blandt andet, inden hun fortsætter:

»De vil bare have dig som en kvinde ved deres side, når ingen kigger, og de er alene.«

28-årige Shona River tilføjer, at Premier League-spillerne ikke var gavmilde med pengepungen, selv om millionerne vælter ind på kontoen hver eneste måned.

En af Manchester United-stjernerne valgte nemlig at tage cirka 1.800 kroner tilbage, efter han havde betalt hende.

Hun siger, at de penge i stedet for blev brugt til at betale for en pizza. Og Shona River tror hendes tilstedeværelse påvirkede fodboldspilleren.

»Jeg gjorde sikkert skade på hans ego, fordi han betalte mig for at være der,« lyder det afsluttende.

Pornostjernen fra Ungarn sætter ikke navn på nogle af de tre Manchester United-spillere i løbet af podcasten.