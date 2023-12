Lodtrækningen til sommerens EM-slutrunde var i fuld gang i den fyldte sal i Hamborg.

Men pludselig blev der ad flere omgange afspillet pornolyde, der fik flere af gæsterne til at kigge sig undrende omkring.

Og de lignede ikke ligefrem nogen, der morede sig over lydene. Lige på nær én. Brian Laudrup.

Danskeren var til stede i Hamborg for at tage del i lodtrækningen, og da lydene blev afspillet, kunne han ikke lade være med at trække på smilebåndet.

Du kan se situationen - og Laudrups reaktion - nederst i artiklen.

En række brugere på X bemærkede da også den bizarre reaktion.

'Brian Laudrup, der prøver at holde latteren inde, er guld,' skriver en bruger.

'Jeg troede aldrig, jeg skulle se Brian Laudrup trække vores modstandere med pornolyde i baggrunden. Men her står vi,' skriver en anden.

'Fantastisk, nogen afspiller en orgasme-prank-lyd i til lodtrækningen. Stakkels Brian Laudrup er lige ved at brække sig af grin,' lyder det fra en tredje.

Også den danske landstræner, Kasper Hjulmand, der var til stede i salen, hørte lydene.

»Jeg lagde godt mærke til det på et tidspunkt. Jeg aner ikke, hvad det var. Det lød mærkeligt,« sagde han med et grin kort efter episoden.

Mediepersonligheden Daniel Jarvis, kendt som Jarvo69, der tidligere har lavet lignende pranks, har vist sig at være hjernen bag spøgen.