Nicklas Bendtner er en populær herre, og allerede dagen efter det vilde skifte har hans nye klub FC København fået et vidnesbyrd om, præcis hvor populær han er.

Tirsdag eftermiddag har klubbens fanshop nemlig allerede meldt udsolgt på deres hjemmebanetrøje i samtlige voksenstørrelser.

Det skriver FC København på deres hjemmeside.

»Der har været kæmpe interesse for at sikre sig vores nye hjemmebanetrøje med Bendtner 32 på ryggen, hvilket har betydet, at trøjen er udsolgt i alle voksenstørrelser,« siger butikschef i FCK Fanshop, Martin Nøhr.

De sociale medier kogte da også over, da den danske angriber kort før transfervinduets lukketid blev offentliggjort hos de danske mestre, og dagen derpå har både tidligere FCK-spillere, Don Ø og eksperter også kommenteret den opsigtsvækkende handel.

Og over for B.T. uddyber butikschefen, at dagen ikke ligefrem har været som alle andre.

»Vi er på et hidtil uset niveau i nyere tid i forhold til salg af spilletrøjer, og der er en voldsom stor interesse på vores trøjer i øjeblikket. Vi har aldrig solgt så mange trøjer på en og samme dag,« siger Martin Nøhr efter en hektisk dag i butikken.

Faktisk var interessen så stor på deres webshop, at hjemmesiden gik ned kort tid efter, det blev offentliggjort, at Bendtner skal spille i nummer 32 - et ikonisk nummer, der har fået mange fans til at reagere.

Præcis hvor mange trøjer FC København har solgt, vil klubben dog ikke kommentere på, fortæller Martin Nøhr.

Har man ikke fået fingrene i en vaskeægte FCK-trøje med Bendtner og nummer 32 på ryggen, så er der stadig håb forude.

De danske mestre oplyser nemlig, at man i stedet kan forudbestille hjemmebanetrøjen, der igen vil være på lager igen om syv til 14 dage.

Nicklas Bendtner kan potentielt opleves for første gang i nummer 32, når FC København søndag den 15. september møder Hobro.