Christian Eriksen, Kasper Schmeichel og alle de andre danske landsholdsstjerner kommer under sommerens EM-slutrunde til at have base i Helsingør.

Med på sidelinjen vil Camilla Martin stå. Klar til at give danskerne et indblik i de rød-hvides forberedelser og stille alle spørgsmålene til Åge Hareide.

Sammen med reporter Joachim Boldsen har hun nemlig fået til opgave at følge det danske landshold helt tæt på, når den kommende sommer oser af europæisk topfodbold.

»Jeg har af masser af omgange været med til store mesterskaber. Og den der følelse, der er omkring dem, og den måde man går ind til dem på, er bare helt speciel. Det vil det også være for de danske spillere, og jeg føler mig super privilegeret over, at jeg får lov til at komme så tæt på dem,« siger tv-værten til B.T.

Camilla Martin bliver vært, mens Joachim Boldsen skal være reporter fra landsholdslejren i Helsingør under EM-slutrunden til sommer. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Camilla Martin bliver vært, mens Joachim Boldsen skal være reporter fra landsholdslejren i Helsingør under EM-slutrunden til sommer. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Under EM-slutrunden skal Peter Grønborg agere vært fra Ofelia Beach i København, mens Signe Vadgaard vil byde velkommen fra studie 51 på Nent Groups adresse på Amager.

Anderledes er det altså for 45-årige Camilla Martin, der i stedet for at stå i et almindeligt studie, som danske fodboldfans er vant til fra Superliga-dækningen, så skal hun ud, der hvor det sker.

Det er faktisk der, hun befinder sig allerbedst, fortæller den tidligere badmintonspiller. Camilla Martin lægger heller ikke skjul på, at hun efterhånden er begyndt at glæde sig meget til at dække en begivenhed, der ligger højt oppe på listen.

»Nu har jeg ikke været der endnu, men bare med tanke på det, ligger det på højde med at være ovre og dække Wimbledon, som jeg fik lov til i fire år i træk . Men når vi når hen på den anden side, og Danmark har klaret det pisse godt, så tror jeg, at den topper Wimbledon.«

Camilla Martin er normalt vært på Superliga-dækningen på TV3 Sports kanaler. Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere Camilla Martin er normalt vært på Superliga-dækningen på TV3 Sports kanaler. Foto: Sophia Juliane Lydolph

Tv-værten ved også, at der venter hende lidt af en opgave. Flere af de danske landsholdsspillere er ikke ligefrem kendte for at komme med det ene kulørte citat efter det andet, men her tror Camilla Martin på, at hun har en lille fordel i forhold til mange andre.

»Jeg må håbe, jeg kan trække på, at jeg trods alt har en fornemmelse af og ved, at selvom det ikke er på samme hylde, så har jeg stået i nogle af de samme situationer, hvor der er voldsomt meget pres på,« siger hun og fortsætter:

»Så tror jeg også på, at man skal forsøge at nå ind til dem ved at spørge på en måde, der kan virke indbydende nok til, at de godt selv gider at svare på det kritiske spørgsmål, som selvfølgelig skal komme, hvis ikke det lige går, som det gerne skulle.«

Du kan se alle 51 EM-kampe på streamingtjenesten Viaplay. Derudover vil 29 kampe blive vist på TV3’s kanaler, mens DR har rettighederne til de resterende 22.

EM-slutrunden begynder 12. juni med åbningskampen mellem Italien og Tyrkiet. Finalen spilles på Wembley i London 12. juli.