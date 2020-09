Han er gennem årene bedst kendt som håndboldens stemme på TV 2 og fra Tour de France.

Men Thomas Kristensen har også kommenteret fodbold. Og det får han nu muligheden for at gøre igen, da han udvider sit arbejdsområde, oplyser tv-kanalen.

Allerede på søndag vil han være at finde i kommentatorboksen til den spanske ligakamp mellem Barcelona og Villarreal.

»Det er fantastisk, at TV 2 nu satser massivt på fodbolden, og jeg er glad og stolt over at have fået en plads i vores startopstilling.«

»Jeg har været med til samtlige fodboldslutrunder siden 1998 som reporter og kommentator, så det er på ingen måde et ukendt stofområde, jeg bevæger mig ind på. Jeg har altid fulgt fodbolden tæt, og nu bliver det skønt også at komme til at arbejde med fodbold i dagligdagen,« siger Thomas Kristensen om sin nye tjans.

Søndag får han selskab af Andreas Laudrup som medkommentator, mens han også er på job, når Real Madrid møder Valladolid i næste uge. Her vil det være sammen med den tidligere fodboldspiller Mads Junker.

TV 2 har i den seneste tid opgraderet sin rettigheder på netop fodboldfronten. Det er blot få uger siden, at det kom frem, at det danske herrelandshold i fodbold igen vil kunne ses på TV 2.

Kanalen har købt rettighederne fra 2022, mens man sammen med DR vil vise EM i 2024 og 2028.