Kanalen er ny - men værten bliver et velkendt ansigt.

Det bliver Signe Vadgaard, der skal være Premier League-frontfigurt hos Xee, der fra den kommende sæson bliver en ny stor spiller på det danske tv-sportsmarked med rettighederne til Premier League.

»Premier League er en fantastisk liga, hvor de største stjerner uge efter uge leverer store dramaer, og det er stedet, hvor topsport, underholdning, fascination og spænding smelter sammen i en perfekt kombination. Jeg glæder mig enormt meget til hver uge at stå i spidsen for Premier League-dækningen på Xee og være med til at skabe en ny, levende og spændende tv-kanal,« siger Signe Vadgaard i en pressemeddelelse.

Hun har i de seneste år været en profileret vært hos Discovery Networks på transmissioner fra især Superligaen og Europa League. Hun var også til vinter-OL sidste år.

Xee er en forholdsvis ny kanal i de danske stuer, og det er YouSee, der står bag.

35-årige Signe Vadgaards nye arbejdsgiver bliver dog i fremtiden Discovery Networks største konkurrent på det danske sportsmarked: Nordic Entertainment Group - der står bag TV 3 Sport.

Det er her Premier League-indholdet til Xee bliver produceret.

»Med Signe får vi en rigtigt dygtig vært, som både har håndværket på plads, og en udstråling som få andre. Hun har en enorm appetit på opgaven, og hun kommer til at blive et stærkt aktiv i forbindelse med Premier League-dækningen på Xee,« siger Kim Mikkelsen, Group Head of Sports, Nordic Entertainment Group.

Xee vil i den kommende sæson vise 116 Premier League-kampe. Lige så mange kampe vil kunne ses hos Nordic Entertainment Groups egne kanaler 3+, 3 Max og TV3 Sport.

Det er dog de samme eksperter og kommentatorer, der vil kunne ses hos begge Premier League-udbydere.

»Vi glæder os enormt meget til at præsentere Premier League på Xee fra august måned. Med Signe Vadgaard i front får vi en stærk personlighed og en dygtig og erfaren vært, som sammen med den øvrige redaktion helt sikkert vil sikre en god indholdsdækning af Premier League på Xee. Rigtigt mange danskere følger hver uge med i Premier Leagues medrivende opgør og ikke mindst i, hvordan det går danske stjerner som Christian Eriksen og Kasper Schmeichel. Med Signe og resten af folkene om bord får ligaen den bedste dækning, og vi kan næsten ikke vente til det hele begynder i august,« siger Pil Gundelach Brandstrup, kanalchef på Xee.

Xee har købt Premier League-rettigheder fra 2019-22. Kanalen er kun tilgængelig, hvis man er kunde hos YouSee.