'Drop det NFL-fis'.

Den cubansk-amerikanske popsangerinde Camilla Cabello kom hurtigt i stiv modvind, da hun søndag tweetede en opsang til fansene ved lørdagens Champions League-finale i Paris.

Her stod hun for det musikalske indslag inden opgøret mellem Liverpool og Real Madrid – og Camilla Cabello var IKKE tilfreds med, at de to holds fans ikke var stille under hendes optræden.

»Jeg genser vores optræden, og jeg kan ikke tro, at folk sang deres holdsange så højt under vores optræden. Mit team og jeg har arbejdet utrætteligt i så lang tid for at bringe de rigtige 'vibes' og levere et godt show,« skrev den 25-årige popstjerne på Twitter.

Men hun slettede kort efter tweetet, da hun kom i alvorlig modvind hos fodboldfans.

– Folk var der for at se fodbold – IKKE Superbowl.

– Det show var lige så velkomment som en 5-mod-5-fodboldkampen inden en Camilla Cabello-koncert.

– Jeg elsker Camilla Cabello – bare ikke før en Champions League-kamp.

– Spar mig for det NFL-fis

– Der er ikke en eneste fodboldseer, der giver to fucks for denne Camilla Cabello-optræde. Stop dette vanvid – vi er ikke ikke amerikanere. Dette er fodbold.

Der var heller ikke optimale betingelser for at få publikums fulde opmærksomheden

I forvejen var de tilstedeværende fodboldfans på Stade de France nemlig godt testet på tålmodigheden, da kampen – på grund af kaos ved indgangene – blev forsinket med 36 minutter.

Og nogle fans var endda godt ophidsede efter været blevet pebersprayet af fransk politi foran stadion.