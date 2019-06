Så føler man sig som en kvinde!

Det canadiske kvinde-fodboldlandshold er gået viralt på de sociale medier.

Ikke for kvindernes præstationer under det igangværende VM i Frankrig - men for en særdeles underholdende bustur på vej til træning.

Da Shania Twain-hittet 'Man, I feel like a woman' pludselig brager ud af højtalerne, stikker busturen helt af. SE DE CANADISKE FODBOLDKVINDER GÅ AMOK HERUNDER.

Man! I feel like a woman. #CANWNT @ShaniaTwain pic.twitter.com/pjyU77yY2P — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) 13. juni 2019

De canadiske fodboldkvinder går helt bananas og fremfører et show, der sagtens kunne være en musikvideo værdig.

Og videoen, der er set over én million gange på to døgn, er også nået frem til Shania Twain, der ud over 'Man, I feel like a woman' også hittede med 'You're still the one' og 'That don't impress me much' i slut-90'erne og i starten af 00'erne.

»Kom så, piger!,« skriver den canadiske popstjerne og retweeter bus-videoen på Twitter.

De canadiske fodboldkvinder spiller i aften deres VM-gruppekamp mod New Zealand