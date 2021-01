Hun er kæreste med en af klodens hotteste fodboldstjerner, Paulo Dybala, men måske er hun i virkeligheden mest til piger?

Det afslører den argentinske skønhed Oriana Sabatini, som i en spørgeseance på Instagram bliver spurgt, om hun er biseksuel.

»Ja, måske. Hvis jeg skulle give mig selv et prædikat, så er det nok det, jeg er.«

Siden uddybede Sabatini, som er en kendt popsangerinde i sit hjemland, sit svar i et radioshow i Argentina.

»Der er intet smukkere her i livet end at være fri. Jeg ved ikke, om jeg er lesbisk, og er til kvinder, eller om jeg er biseksuel. Jeg er helt åben,« siger hun.

24-årige Sabatini har i flere år dannet par med sin landsmand Paulo Dybala, som bærer trøje nummer 10 i Juventus, og er en af verdens bedst betalte fodboldstjerner.

Tennis-interesserede vil genkende hendes efternavn. For ja, hun er i familie med tennislegenden Gabriela Sabatini, som er hendes faster.

Uanset om hun er til det ene eller andet, så har Oriana Sabatini i flere interviews holdt fast i, at 27-årige Paulo Dybala er hendes eneste ene, og at hun drømmer om at blive gift med den argentinske landsholdsspiller.