Polen mødte overmagten, da polakkerne blev sendt ud af VM med et 0-3-nederlag til sprudlende Colombia.

Kazan. Polen blev søndag det første europæiske hold, der ikke længere kan nå en ottendedelsfinale ved VM.

Dermed står den på exit fra slutrunden i Rusland, når Polen har spillet sin sidste gruppekamp mod Japan 28. juni.

Søndag tabte Polen 0-3 til Colombia, der med sprudlende og tempofyldt fodbold satte en stopper for de polske drømme om succes ved dette VM.

Adam Nawalka, der er landstræner i Polen, var dog ikke sen til at rose Colombia efter nederlaget.

- Jeg er virkelig ked af det og meget trist over resultatet, men i morgen er der igen en ny dag, og vi er nødt til at acceptere tingenes tilstand.

- Vores spillere gjorde deres bedste helt frem til kampens afslutning. Vi tabte til et virkelig godt hold, og det må vi bare acceptere. Jeg vil gerne ønske Colombia tillykke, siger Nawalka ifølge AFP.

Status i gruppe H er, at Japan, Senegal og Colombia kæmper om de to billetter til at spille ottendedelsfinale.

Polen har foreløbig hentet nul point i de to første gruppekampe, og målscoren lyder på 1-5, efter at Polen tabte sin første kamp til Senegal.

I kvalifikationen til VM hentede Polen ellers otte sejre og spillede en kamp uafgjort, inden polakkernes eneste nederlag kom, da Danmark i Parken vandt 4-0 1. september i fjor.

Polen kvalificerede sig derfor direkte til VM med 25 point, mens Danmark måtte spille playoffkampe mod Irland for at sikre deltagelsen i Rusland.

/ritzau/