Søndag middag er der fortsat ingen officielle udmeldinger om konsekvenserne af det helikopterstyrt, som formodes at have kostet Leicester-ejer Vichai Srivaddhanaprabha livet.

Flere medier - deriblandt nyhedsbureauet Reuters - melder søndag formiddag, at fem mennesker var ombord på helikopteren, der forulykkede umiddelbart efter den var lettet fra King Power Stadium i Leicester.

Helikopteren, der tilhørte Vichai Srivaddhanaprabha, styrtede ned på en parkeringsplads umiddelbart ved siden af stadion og brød straks herefter i brand.

Ud over Vichai Srivaddhanaprabha, der har ejet de tidligere engelske mestre siden 2010, skulle også den thailandske milliardærs voksne datter, to piloter og en endnu uidentificeret person have været ombord i helikopteren.

Men endnu har hverken Leicester eller de britiske myndigheder bekræftet hvem, der var ombord - og tilstanden af de ombordværende.

Der er imidlertid ikke meldinger om, at nogen blev reddet ud af det brændende vrag i live. Et øjenvidne beretter overfor Radio 5 Live, hvordan en politibetjent lige efter styrtet forgæves forsøgte at smadre et vindue for at komme de ombordværende til undsætning.

»Han løb direkte til helikopteren, hvor han prøvede at smadre vinduet på helikopteren med - jeg ved ikke, hvad det var, der var i hans hånd - en stor metalting eller... Jeg kunne ikke se det, fordi det var for mørkt,« fortæller Leo Brooker.

»Alt dette skete i fem til ti sekunder, inden der var en ekplosion. Den tvang politimanden og de tre eller fire andre, der prøvede at hjælpe, til at trække sig tilbage. Ilden var for varm,« fortæller øjenvidnet

Søndag formiddag og eftermiddag er fans af Leicester og beboere i byen valfartet til King Power Stadium. Her søger de, efterlader blomster og tænder lys for de formentlig fem ombordværende, der alle frygtes omkommet.

Der opstod tidligere søndag rygter om, at også Leicesters manager, franske Claude Puel, var ombord i helikopteren. Men overfor en fransk radiostation understreger Puel, at det ikke var tilfældet. Han er i live, men dybt berørt af ulykken.

»Det er en tragedie for klubben. Jeg tænker utrolig meget på ofrene og deres familier. Jeg vil forsikre alle, der holder af mig, om at jeg er frygteligt trist - men at jeg har det godt,« har den franske manager sagt til Jacques Vendroux fra Radio France

B.T har søndag formiddag uden held forsøgt at komme i kontakt med Kasper Schmeichels repræsentanter. Den danske landsholdsmålmand var ifølge engelske medier vidne til styrtet og en af de første på ulykkesstedet.