Den Uafhængige Politiklagemyndighed indleder nu en sag mod en betjent fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det oplyser kontorchef Claes Vestergaard fra politiklagemyndigheden til DR Syd.

Ved pokalfinalen i fodbold, der blev spillet i Esbjerg den 1. juli mellem Sønderjyske og AaB, brugte en betjent sin politistav mod en AaB-fan. Hændelsen skete uden for byens fodboldstadion.

Og det glæder AaB-fan Rasmus Trenskow, at der bliver indledt en sag mod betjenten.

Sådan så det ud foran stadion under pokalfinalen. Foto: presse-fotos.dk

»Det er en god ting, at de går ind og kigger på sagen. Ligesom alle andre til den kamp, der skal tage ansvar for deres handlinger, er det meget godt, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed får kigget på, om han overtrådte sin beføjelser.«

Du kan se videoen, hvor betjenten trækker sin stav og slår flere gange på en AaB-fan ude foran stadion, øverst i artiklen.

Sagen bliver indledt som en adfærdsklagesag, hvor de involverede betjente og eventuelle vidner skal afhøres. Adfærdsklagesager bliver blandt andet brugt, når politiet ikke decideret overskrider straffeloven.

Det fortæller politiforsker ved Professionshøjskolen Metropol, Adam Diderichsen. Han siger, at sagen kan ende med en påtale til betjenten.

»Det afhænger helt af, hvor groft det er. Det vil i mange tilfælde ende med en påtale, men det vil afhænge af vurderingen af sagens karakter og grovhed.«

Sagen blev i første omgang lagt ned af Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der på baggrund af den video, der havde fået tilsendt, valgte ikke af indelede en undersøgelse mod betjenten.

Her lød det dog samtigt, at der ligeledes var blevet indsendt en anmeldelse fra en borger, hvor det skulle vurderes, hvorvidt der skulle indledes en sag på baggrund af den anmeldelse.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser til DR Syd, at betjenten vil fortsætte i sit arbejde, mens sagen står på. Den forventes at tage nogle måneder.