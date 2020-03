Flere politifolk er blevet indkaldt til en tjenstlig samtale på grund af for stor nysgerrighed i Nicklas Bendtners voldssag.

Det skriver DR.

10 politikfolk har uden at have tilladelse til det kigget i dokumenter om fodboldspillerens voldssag fra 2018.

Det drejer sig blandt andet om nogle af Nicklas Bendtners personlige oplysninger, politifolkene har tjekket op på.

Snageriet har således kostet en tjenstlig samtale eller en anmeldelse til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, skriver DR på baggrund af aktindsigter hos Rigspolitiet og Justitsministeriet.

»Jeg undrer mig over, at så mange politifolk er inde og kigge på noget, der slet ikke vedrører dem,« siger Nicklas Bendtners forsvarer Anders Németh.

Han har diskuteret DRs oplysninger med Nicklas Bendtner og fortæller, at den 32-årige angriber ser sagen som 'misforstået fodboldinteresse' fra politifolkenes side.

Rigspolitiets stikprøvekontrol af sagen viste, at 52 politikfolk har slået op på Bendtner-sagen, der har været behandlet i Københavns Politi. 50 af dem er fra den politikreds, mens de to sidste er fra henholdsvis Rigspolitiet og Nordsjællands Politi.



10 af de 50 fra Københavns Politi har ikke haft noget med sagen at gøre, og har derfor ikke haft tilladelse til at kigge på oplysninger i sagen. Tre af de 10 er studerende på Politiskolen.

Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff på den røde løbet til ZULU Awards 13. februar 2020. Foto: Martin Sylvest Vis mere Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff på den røde løbet til ZULU Awards 13. februar 2020. Foto: Martin Sylvest

Nicklas Bendtner blev 2. november 2018 idømt 50 dages fængsel, som han fik lov til at afsone med fodlænke i sit hjem i København. Han spillede på daværende tidspunkt for norske Rosenborg.

Fodboldspilleren endte i et skænderi med en taxachauffør, og ifølge anklageskriftet kastede chaufføren en genstand efter Nicklas Bendtner, da han nægtede at betale en texaregning på 52 kroner.

Nicklas Bendtner slog chaufføren i hovedet, så han faldt til jorden, og efter det skulle han have sparket chaufføren i hovedet. Chaufføren skulle opereres i kæben, men Bendtner nægtede i retten, at han sparkede chaufføren.

Efter et halvt år i FC København i efteråret står Nicklas Bendtner lige nu uden klub, da han ikke fik forlænget kontrakten.