Den hollandske fupspiller Bernio Verhagen skal forberede sig på at holde jul i arresten i Viborg.

I hvert fald hvis det står til Midt- og Vestjyllands Politi.

Når 25-årige Bernio Verhagens nuværende varetægtsfængsling udløber den 16. december, satser ordensmagten på, at han hurtigt får stukket en returbillet til tremmely i hånden.

»Ja, vi vil argumentere for, at hans varetægtsfængsling i første omgang skal forlænges med fire uger,« fortæller Christian Toftemark, efterforskningsleder hos Midt- og Vestjyllands Politi, til B.T.

Politiet har brug for mere tid til at efterforske de mange sager, som den nu tidligere Viborg-spiller er sigtet i. Disse sager tæller blandt andet røveri, vold, trusler og bedrageri. Bare for bedrageri lyder strafferammen på op til seks års fængsel.

Der ligger desuden en anmeldelse for voldtægt i sagen.

En dommer skal ved et grundlovsforhør den 16. december tage stilling til, om Bernio Verhagen skal forblive bag tremmer julen over.

Hollænderen har erklæret sig uskyldig i alt.

VERHAGEN-SAGEN – Kidnapning, fusk og løgne De seneste dage har B.T. fokuseret på Viborg FF's mystiske hollænder. Læs blandt andet om: Kidnapningssagen – Bernio Verhagens chilenske kæreste anklager ham for at holde hende indespærret på et hotelværelse. Cv-mystikken – ingen vil kendes ved spilleren Interview med Bernio Verhagen – han svarer på cv-mysteriet Viborg fortryder – klubben arbejder 'på en løsning på Verhagens fremtid' Verhagen og Viborg klapper i om mystisk agent Verhagen har snydt andre klubber ved at bruge falsk agent. Viborg blev lovet adgang til stort netværk og et snarligt salg af Verhagen. Efter flere dages afsløringer – Viborg fyrer Verhagen Samme aften bliver Verhagen anholdt – sigtet for at berøve sin chilenske veninde i en kiosk i Viborg. Dagen efter bliver hollænderen varetægtsfængslet i tre uger. B.T. får fat i en video, der viser Verhagens overfald på den chilenske kvinde. Samme aften står tre danske kvinder frem med deres fortællinger om Verhagen. Efter et grundlovsforhør bliver Verhagen varetægtsfængslet frem til den 16. december. B.T. kan afsløre, at Verhagen fik kæresten til at skrive under på snydekontrakt

Den kulørte sag om fupspilleren startede, da B.T. i midten af november kunne fortælle, hvordan Bernio Verhagens chilenske kæreste anklagede ham for at holde hende indespærret på et hotelværelse i Viborg.

Efterfølgende væltede det ud med afsløringer om Verhagens fodboldbedrageri. Ved brug af en falsk agent og falske dokumenter havde Verhagen snydt sig til ophold i flere klubber - senest Viborg.

Afsløringerne resulterede i, at Viborg - der ellers indledningsvist afviste at være blevet snøret - valgte at rive kontrakten med hollænderen over. Og efterfølgende anmelde ham for bedrageri.

Men som om sagen ikke var dramatisk nok, så valgte Verhagen kort efter fyringen at overfalde og berøve sin chilenske kæreste i en kiosk nær banegården i Viborg.

Kæresten er efterfølgende rejst hjem til Chile efter et ubehageligt og begivenhedsrigt ophold i det midtjyske.

B.T. rapporterer fra grundlovsforhøret den 16. december.