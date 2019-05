Klart i strid med retningslinjer.

Sådan beskriver Københavns Politi den hændelse, som B.T. har fremlagt Politiet.

Tidligere på dagen marcherede Brøndbys fans mod Telia Parken forud for dagens pokalfinale.

Hændelsen blev dækket af en B.T. fotograf, som fik at vide, at han skulle holde sig 120-150 meter væk fra marchen.

Brøndby fans marcherede mod Telia Parken forud for pokalfinalen mellem Brøndby IF og FC Midtjylland. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix Vis mere Brøndby fans marcherede mod Telia Parken forud for pokalfinalen mellem Brøndby IF og FC Midtjylland. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix

Hvis ikke han overholdte politiets ordre, ville han blive anholdt, lød beskeden fra politiet, som var tilstede under marchen.

»Københavns Politi er lige nu i færd med en større politiaktion grundet pokalfinalen i Parken. I den forbindelse er vi massivt til stede for at sikre, at forløbet går roligt, så der kan blive fokuseret på fodbolden. Københavns Politis klare retningslinjer er, at pressen er på arbejde ligesom betjentene er og frit skal kunne udføre dette,« siger ledende politiinspektør Peter Dahl til B.T.

»Hvad der præcist er sket i den af B.T. beskrevne situation, har vi ikke haft mulighed for at komme til bunds i, mens politiaktionen stadig er i gang. Men hvis det forholder sig som beskrevet af B.T. er det klart i strid med vores retningslinjer, og det tager vi meget alvorligt, og vi vil straks tage initiativ til at indskærpe det over for alle vores folk,« forklarer han.

Brøndby og FC Midtjylland mødes i pokalfinalen, der fløjtes i gang kl. 17.