Fodboldstjernerne Weston McKennie, Paulo Dybala og Arthur Melo har dummet sig.

Onsdag aften holdt de en fest hjemme hos den amerikanske landsholdsspiller, hvor de brød coronarestriktionerne, og det koster nu på flere måder.

Politiet slog ifølge Tuttosport til efter at have ventet en time uden for det luksuriøse hjem, og her var mellem 10-20 personer samlet til efter klokken 22.00, hvor der er udgangsforbud.

Det har kostet deltagerne en bøde, og nu straffer Juventus også sine spillere:

Paulo Dybala blev taget af politiet. Foto: ALESSANDRO DI MARCO Vis mere Paulo Dybala blev taget af politiet. Foto: ALESSANDRO DI MARCO

»De tre involverede spillere bliver ikke en del af kampen lørdag og skal arbejde sig tilbage over tid, og så må vi se. Jeg traf beslutningen, og klubben sørgede for resten. Med hensyn til trup-udtagelsen var det min beslutning. Det var ikke det rette tidspunkt at holde fest. Vi er forbilleder, og vi bør agere sådan,« siger Juventus-træneren Andrea Pirlo.

Den største stjerne af de tre spillere Paulo Dybala har ifølge enca.com undskyldt for sin opførsel, men til forskel fra sin træner påpeger han, at det ikke var en fest:

»Jeg ved, at i en svær tid i verden med covid burde jeg ikke have lavet den fejl. Det var ikke en fest, men jeg lavede en fejl alligevel, og jeg undskylder,« skriver Paulo Dybala ifølge mediet i et opslag på Instagram.

Juventus møder lørdag Torino i et derby.