Politiet har mandag morgen ransaget storklubben Barcelonas kontorer i en større razzia og har foretaget flere anholdelser.

Heriblandt er den tidligere klubpræsident Josep Maria Bartomeu blevet anholdt, skriver blandt andet mediet Cadena Ser.

Også klubbens direktør Óscar Grau er blevet anholdt samt Roman Gómez Ponti, der står for juridiske aspekter. Jaume Masferrer, der er Bartomeus personlige rådgiver, er også i politiets varetægt.

Anholdelserne sker på baggrund af den såkaldte 'Barcagate', hvor Barcelona-bestyrelsen med Bartomeu i spidsen angiveligt hyrede et pr-firma til at at miskreditere flere Barcelona-personligheder såsom Lionel Messi og Gerard Pique på sociale medier.

Stort medieopbud efter politiets razzia. Foto: Quique Garcia

Den angivelige smædekampagne skulle også have været rettet andre præsidentkandidater til posten i Barcelona.

Bartomeu nåede at være præsident i seks år, inden han trådte tilbage i 2020 som følge af sagen.

Den tidligere præsident bliver desuden efterforsket for anklager for korruption og hvidvaskning, hvilket ifølge flere medier også er årsagen til, at politiet har interesse i at gennemsøge klubbens kontorer. De anklager er affødt en påstand om, at klubben betalte en alt for høj pris for pr-firmaets ydelser.

En ekstern undersøgelse af PricewaterhouseCooper har dog tidligere clearet Barcelonas ageren i sagen, men politiet har stadig sagen på bordet.

Og det er ikke første gang, at politiet stormer Barcelonas kontorer.

Tilbage i juni var man også på besøg.

Politiet på plads. Foto: LLUIS GENE

Flere medier skriver, at Barcelona-ansatte er blevet bedt om at forlade arbejdspladsen, mens politiets arbejde pågår.

Politiets razzia kommer bare en uge inden præsidentvalget i Barcelona.