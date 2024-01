Langt over stregen.

Det kan man vist kun kalde en række bannere, som tilhængere af fodboldklubben Coventry City lørdag havde hængt op langs M69-motorvejen, inden klubbens opgør mod Leicester City.

På bannerne hånede de ansvarlige nemlig den tidligere Leicester-ejer Vichai Srivaddhanaprabha, der gik bort i en tragisk helikopter-ulykke uden for Leicesters stadion i 2018.

Derfor skred West Midlands Police ind og fjernede de stødende bannere, der var hængt op på motorvejen, som Leicesters fans kørte på inden opgøret lørdag.

I Coventry har politiet skrevet på sin X-profil, at det er ulovligt at håne tragiske hændelser, mens begge klubber har fordømt bannerne.

Og Coventry City vil samarbejde med politiet om at finde de ansvarlige.

»Vi fordømmer fuldt ud dagens hændelser, hvor bannere med stødende indhold rettet mod Leicester City er blevet hængt op,« lyder en udtalelse fra Coventry City, mens Leicester skuffet har noteret sig bannerne, skriver The Guardian.

De to hold mødtes i den tidlige kamp i Championship, og her var det Coventry, der trak det længste strå med en 3-1-sejr over topholdet Leicester med danske Mads Hermansen på mål.