Den første sigtelse i sagen om fupspilleren Bernio Verhagen ligger nu klar.

Det er Viborg FF's anmeldelse, der fører til, at politiet åbner en bedragerisag mod den 25-årige hollænder.

B.T. har tidligere afsløret, hvordan Bernio Verhagen har fusket sig til ophold i flere professionelle klubber - senest den danske 1. divisionsklub Viborg FF - via falske agenter og falske dokumenter.

»Ja, jeg kan godt bekræfte, at han bliver sigtet for bedrageri,« siger efterforskningsleder hos Midt- og Vestjyllands Politi, Christian Toftemark, til B.T.

Strafferammen for bedrageri lyder på op til seks års fængsel.

Christian Toftemark fortæller desuden, at man stadig efterforsker en række sager, som Bernio Verhagen er tiltalt i - heriblandt røveri, vold og trusler.

Viborg FF valgte i kølvandet på B.T.'s afsløringer at fyre den hollandske fupspiller. Samme aften blev Verhagen anholdt efter et overfald på sin chilenske ekskæreste i en kiosk i Viborg. SE VIDEO ØVERST

Retten i Viborg valgte efterfølgende at varetægtsfængsle hollænderen frem til den 16. december.

VERHAGEN-SAGEN – Kidnapning, fusk og løgne De seneste dage har B.T. fokuseret på Viborg FF's mystiske hollænder. Læs blandt andet om: Kidnapningssagen – Bernio Verhagens chilenske kæreste anklager ham for at holde hende indespærret på et hotelværelse. Cv-mystikken – ingen vil kendes ved spilleren Interview med Bernio Verhagen – han svarer på cv-mysteriet Viborg fortryder – klubben arbejder 'på en løsning på Verhagens fremtid' Verhagen og Viborg klapper i om mystisk agent Verhagen har snydt andre klubber ved at bruge falsk agent. Viborg blev lovet adgang til stort netværk og et snarligt salg af Verhagen. Efter flere dages afsløringer – Viborg fyrer Verhagen Samme aften bliver Verhagen anholdt – sigtet for at berøve sin chilenske veninde i en kiosk i Viborg. Dagen efter bliver hollænderen varetægtsfængslet i tre uger. B.T. får fat i en video, der viser Verhagens overfald på den chilenske kvinde. Samme aften står tre danske kvinder frem med deres fortællinger om Verhagen. Efter et grundlovsforhør bliver Verhagen varetægtsfængslet frem til den 16. december. B.T. kan afsløre, at Verhagen fik kæresten til at skrive under på snydekontrakt

Sagen om Bernio Verhagen begyndte for snart to uger siden, hvor B.T. og bold.dk kunne fortælle historien om, at flere af de klubber, som hollænderen hævder at have spillet i, ikke ville kendes ved ham.

Efterfølgende kom det frem, at en person havde snydt Viborg ved at udgive sig som den anerkendte Stellar Group-agent Mo Sinouh. Den danske 1. divisionsklub var blevet lovet adgang til Stellar Groups store netværk, hvis klubben skrev kontrakt med Verhagen. Hollænderen skulle i øvrigt kort efter sælges videre til en kinesisk, lovede den falske agent.

Efter et par dages betænkningstid erkendte Viborg FF, at man var blevet snøret - og klubben fyrede Verhagen og valgte at anmelde ham for bedrageri.

Hollænderen nægter sig skyldig i bedrageriet.