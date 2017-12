Den tidligere landsholdsspiller Jon Flanagan er blevet sigtet for et overfald, der fandt sted 22. december.

Liverpool. Mens fodboldklubben Liverpool tirsdag fejrede julen med en spektakulær 5-0-sejr hjemme over Swansea i Premier League, har juledagene formet sig knap så muntre for Liverpool-forsvareren Jon Flanagan.

I Liverpools centrum var han den 22. december impliceret i en episode, som nu har ført til, at Merseyside Politi har sigtet ham for et overfald under paragraffen simpel vold.

Det udtaler en talsmand fra politiet, skriver Skysports.

Flanagan er siden blevet løsladt på betinget kaution.

Liverpool har ifølge en pressemeddelelse fra klubben accepteret sigtelsen mod "et medlem af førsteholdstruppen", men den har ikke yderligere kommentarer til hændelsen for nærværende.

24-årige Flanagan har taget turen til professionel fodbold igennem Liverpools akademi, og han fik seniordebut i 2011.

I denne sæson har han yderst sjældent været blandt manager Jürgen Klopps udvalgte. Således har han i denne sæson blot haft én optræden, og det var i Liga Cuppen.

Flanagan er noteret for en enkelt A-landskamp for England. Den faldt i en testkamp mod Ecuador tilbage i 2014.

