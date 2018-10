Nicklas Bendtner skal for retten.

Torsdag formiddag fortalte advokat Mette Grith Stage, der forsvarer taxachaufføren i Bendtners voldssag, at politiet har rejst tiltale mod både taxachaufføren og Nicklas Bendtner.

»Jeg kan sige, at der er blevet udarbejdet et anklageskrift mod begge parter,« sagde Grith Stage.

Det betyder at både Bendtner og taxachaufføren skal for retten den 2. november.

(ARKIV) Rosenborg's forward from Denmark Nicklas Bendtner gives a press conference on September 11, 2018 in Trondheim, Norway.

Nicklas Bendtner blev først anmeldt og siden sigtet for vold, efter han under en bytur natten til den 9. september brækkede kæben på en taxichauffør midt i København. Siden blev også taxachaufføren sigtet for forsøg på vold. Nu er de begge tiltalt.

Bendtners klub Rosenborg har i første omgang holdt hånden over den danske fodboldspiller, og at der nu er rejst tiltale får ikke umiddelbart den norske storklub til at reagere.

»Vi har ingen kommentarer til de nye oplysninger. Vi overlader sagen til dem, der efterforsker den. Men selvfølgelig følger vi sagen,« siger Rosenborgs sportsdirektør, Stig Inge Bjørnebye, til B.T og fortsætter:

»Vi må vende tilbage til, hvad der sker, hvis han ender med at blive kendt skyldig. Indtil videre kan vi kun følge med i, hvad der videre sker i sagen.«

epa07012697 Rosenborg BK's Nicklas Bendtner (R) and CEO of Rosenborg BK, Tove Moe Dyrhaug, attend press conference in Trondheim, Norway, 11 September 2018.

Den daglige leder, Tove Moe Dyrhaug, fortæller desuden til Ritzau, at hun endnu ikke kender noget til det nye i sagen.

»Det kender jeg ikke noget til, siger Tove Moe Dyrhaug,« der er daglig leder i Rosenborg.

Hun vil heller ikke svare på, om det betyder noget for Rosenborg, at politiet har rejst tiltale.

»Det har jeg ikke nogen kommentar til. Jeg må sætte mig ind i sagen. Jeg er på ferie lige nu, så jeg har ikke flere kommentarer til det nu,« siger Tove Moe Dyrhaug.

B.T. Sport har forsøgt at få en kommentar fra Nicklas Bendtners agent, Ivan Marko Benes. Han ønsker ikke at sige noget på nuværende tidspunkt.