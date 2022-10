Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Københavns Vestegns Politi har tirsdag morgen anholdt tre unge mænd, som mistænkes for at have røvet fodboldtøjer i et S-tog derbykampen mellem FC København og Brøndby i Parken i august.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser videre, at de tre mænd er sigtet for at have røvet fodboldtrøjer og -shorts fra to FCK-fans i et S-tog mellem Glostrup og Brøndbyøster søndag 7. august.

Sagen minder om en anden sag fra samme kamp, hvor Københavns Politi sigtede en ung mand for røveri under lignende omstændigheder.

Dengang blev en ung FCK-fan frarøvet sin trøje efter derbykampen. En episode, hvor en 25-årig fodboldfan blev varetægtsfængslet og efterfølgende løsladt.

I sagen, hvor Københavns Vestegns Politi nu har foretaget anholdelser, er forholdet dog sket før kampen i Parken, lyder det.



»Sagen her er et klart signal til hooligan-miljøet. Selv om tiden går, så forsvinder disse sager ikke, og politiet efterforsker videre. Og det er netop på baggrund af efterforskning, at vi kunne anholde de tre personer i morges,« siger politikommissær Søren Andersen.

De tre unge mænd er henholdsvis 18, 19 og 23 år, og de bliver alle bliver fremstillet i Retten i Glostrup over middag, står der videre.