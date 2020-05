Myndighederne i Frankrig er lamslåede over synet fra en ulovlig kamp mellem de to hold Neuhof og Hautepierre.

Her deltog 400 tilskuere søndag til kampen i Strasbourg og brød alle regler om, at forsamlinger ikke må være på flere end 10 personer.

Og værre blev det, da tilskuerne invaderede banen efter en scoring.

Det skriver fr24news.com.

French officials stunned as hundreds defy lockdown rules and invade pitch as top doc slams celebrations as ‘virus bomb’. officials in Strasbourg are absolutely furious about the alleged illegal football match where lockdown measures are supposedly the tightest. pic.twitter.com/ctQXpgzyrn — Lilian Chan (@bestgug) May 25, 2020

Politiet var ifølge meldingerne fra det franske tilstede, men der var så mange mennesker, at betjentene ikke kunne forhindre kampen i at blive spillet.

Virolog og professor på Paris Pitie-Salpêtrière-hospital Gilbert Deray udtrykker forfærdelse over de mange menneskers opførsel og kalder episoden for en 'potentiel virus-bombe'.

À Strasbourg, 400 personnes ont assisté à un match de football inter-quartiers organisé illégalement.

Une patrouille de police est intervenue mais n’a pas pu empêcher le match.#CameliaJordana va sûrement nous expliquer que ces gens craignent la police ...pic.twitter.com/gqOYW6I6vH — Tancrède ن (@Tancrede_Crptrs) May 25, 2020

Nu vil den øverstansvarlige embedsmand for sport i Strasbourg, Serge Oehler, have, at det får konsekvenser.

»Det, der skete i denne weekend er uansvarligt og meget forkert. Det er op til os, de valgte, at fordømme det. Hvis det viser sig, at klubbernes ledere deltog, skal de selvfølgelig have den rette straf for det,« skriver han på Facebook.