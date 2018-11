Københavns Vestegns Politi kommer nu med en udmelding efter de uroligheder, der opstod, da Brøndby og FC København tørnede sammen søndag.

Urolighederne resulterede i, at fem betjente kom til skade, og syv personer blev anholdt.

Og her mandag - dagen efter - har Københavns Vestegns Politi udsendt en pressemeddelelse, hvor der blandt andet står, at Brøndby IF er blevet hasteindkaldt til et møde. Derudover er også Brøndby Kommune, Brøndby Support og Alfa supportgruppen indkaldt til mødet.

Københavns Vestegns Politi udtaler til B.T. Sport, at mødet vil blive holdt for at undgå lignende situationer i fremtiden.

Foto: Mathias Øgendal

»Vi har ofte koordinationsmøder uden for banen med Brøndby Kommune og Brøndby Support. Det er i det forum, at vi indkalder til møde med Brøndby IF. Det, vi oplevede i går, skal ikke ske igen. Derfor holder vi mødet for at finde ud af, hvordan vi kan undgå lignende adfærd i fremtiden.«

Dog er det for tidligt at sige, hvilke tiltag der sættes i værk, for at lignende uroligheder ikke skal gentage sig.

I pressemeddelelsen står der til gengæld, at Københavns Vestegns Politi er i tæt dialog med Rigspolitiet i forhold til hvilke tiltag, der skal tages ved højrisikokampe i fremtiden.

»Det angreb på politifolk vi i går var vidne til, er helt og aldeles uacceptabelt,« siger Kim Christiansen:

Uro efter fodboldkampen Brøndby-FCK på Brøndby Stadion En fangruppering har kastet sten mod politiet og anvendt tåregas søndag den 4. november 2018. Foto: Mathias Øgendal

»Vores betjente går på arbejde for at hjælpe borgerne og for at skabe tryghed. At nogle af dem må ende arbejdsdagen på hospitalet på grund af nogle fodboldbøllers adfærd er helt uacceptabelt.«

Urolighederne opstod i forbindelse med fodboldkampen mellem rivalerne fra Brøndby og FC København. I alt blev syv personer anholdt. De blev alle efterfølgende løsladt, men er fortsat sigtet.

Politiet lagde sig imellem, og efterfølgende opstod der uroligheder flere steder. Ifølge Københavns Vestegns Politi har cirka 70 politifolk anmeldt at være blevet ramt af sten eller på anden måde har været udsat for vold. Fem betjente blev efterfølgende tilset af læger. Betjenten, der blev ramt af et stenkast og efterfølgende indlagt, blev udskrevet sent i går aftes. Han er lige nu sygemeldt.

Københavns Vestegns Politi gennemgår i øjeblikket det omfattende videomateriale, der laves i forbindelse med højrisikokampe. Kim Christensen fortæller nemlig, at alle ressourcer vil blive sat ind på at få stillet mændene til ansvar.