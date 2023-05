Der venter en hård straf til de fodboldfans, der søndag aften kom med racistiske ytringer mod Vinicius Junior.

Det slår Valencia fast i en pressemeddelelse.

»Valencia kan oplyse, at politiet har identificeret en fan, der ytrede sig racistisk mod Real Madrids Vinicius Junior under 35. spillerunde den 21. maj,« skriver den spanske klub.

Der arbejdes fortsat videre for at identificere andre involverede, lyder det.

»Fra det øjeblik de uheldige episoder fandt sted, har klubben kigget på al tilgængeligt videomateriale, og vi har arbejdet sammen med myndighederne for hurtigst muligt at få klarlagt, hvad der er sket for at kunne handle hurtigt,« skriver Valencia og fortsætter:

»Valencia CF har åbnet en disciplinærsag, og det bliver den højest mulige straf – vi vil give karantæne for livet til de involverede fans, og vi arbejder tæt sammen med myndighederne,« lyder det fra klubben.

Den brasilianske stjerneangriber har sæsonen igennem været udsat for racisme fra flere klubbers fans, men på Mestalla i Valencia kogte det for alvor over.

En rasende Vinicius pegede mod og råbte af Valencias fans, mens holdkammerater forsøgte at få ham til at slappe af.

Vinicius Junior fik rødt kort i slutningen af kampen mellem Valencia og Real Madrid. Foto: JOSE JORDAN Vis mere Vinicius Junior fik rødt kort i slutningen af kampen mellem Valencia og Real Madrid. Foto: JOSE JORDAN

Til sidst kogte det dog over for brasilianeren, som i slutminutterne fik et rødt kort for at slå en modstander, der tog halsgreb på ham under en batalje.

Efterfølgende fortalte han i et interview, at det langt fra var første gang, han oplevede racisme, og at det 'er normalt i La Liga'.

»Ligaen synes, det er normalt, fodboldforbundet gør det samme, og modstandere opfordrer til det,« lød det fra fodboldstjernen.

Noget, der ifølge La Ligas præsident Javier Tebas, dog ikke er rigtigt.

'Før du kritiserer og fornærmer La Liga, bør du læse op på tingene, Vinicius. Lad ikke dig selv blive manipuleret, og vær sikker på, at du forstår andres kompetencer og det arbejde, vi har lavet sammen,' skrev han på Twitter.

Det fik endnu en gang Vinicius Junior til tasterne, og han svarede præsidenten ved at sige, at han endnu engang angreb fodboldspilleren på de sociale medier fremfor at kritisere dem, der ytrer sig racistisk.

'Din ligas image er såret … Jeg er ikke din ven, som du kan snakke om racisme med. Jeg vil have handling og straf,' skrev Vinicius.