Moren til den brasilianske landsholdsspiller Taison blev mandag kidnappet i det sydlige Brasilien.

København. Det brasilianske politi har befriet moren til den brasilianske landsholdsspiller i fodbold Taison, efter hun mandag blev kidnappet af en bande i det sydlige Brasilien.

Det fortæller politiet til Reuters.

Taisons mor, Rosangela Barcellos Freda, blev kidnappet af en gruppe, der under påskud af at levere blomster til hendes hjem, greb fat i den 58-årige kvinde og slæbte hende ind i en bil.

Flere personer var vidner til episoden og tilkaldte politiet, der hurtigt fandt frem til kidnapperne i et hus i en lille by tæt på grænsen til Uruguay.

Politiet ransagede huset og fandt Freda bundet til en stol. Tre mænd og en kvinde blev anholdt.

- De vidste, hvem hun var, og det var derfor, at de tog hende, siger efterforsker Rafael Lopes til Reuters med henvisning til, at Freda er mor til Taison, der netop er vendt hjem efter at have spillet VM i Rusland.

- En af kidnapperne forsøgte at tage fat i sin pistol, men jeg tror bare, at han ville prøve at flygte. De var alle rolige, og der var ikke noget vold eller tale om løsepenge, siger Lopes.

Taison, der til dagligt spiller i den ukrainske klub Shakhtar Donetsk, er ikke den første brasilianske spiller, hvis mor er blevet kidnappet.

Moren til den tidligere Real Madrid og Manchester City-stjerne Robinho sad fanget i flere uger i 2004.

Efterfølgende blev også mødrene til flere andre spillere kidnappet - heriblandt moren til den tidligere Porto-spiller Luis Fabiano og den brasilianske angriber Grafite.

Alle mødrene kom fri igen uden fysiske skader.

/ritzau/reuters/