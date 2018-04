Den engelske topdommer Michael Oliver fik tusindvis af fodboldfans på nakken, da han i overtiden af onsdagens Champions League-opgør mellem Real Madrid og Juventus dømte straffespark til de spanske værter.

Det udnyttede Cristiano Ronaldo til at reducere til 1-3, og det var lige nøjagtig nok til, at Real Madrid gik videre til semifinalen på Juventus' bekostning.

Michael Oliver udviste i samme sekvens den ikoniske italienske målmand Gianluigi Buffon, der efterfølgende kaldte dommeren for 'et dyr' og hævdede, at Oliver har en skraldespand, der hvor andre har et hjerte.

Men der sluttede sagen langt fra for den engelske dommer. For efterfølgende blev hans kones mobiltelefonnummer delt på sociale medier, og så tikkede der ellers en række ubehagelige og truende sms'er ind. Det skriver BBC.

Konen, Lucy Oliver, og Michael Oliver har efterfølgende involveret politiet, der har igangsat en undersøgelse. I første omgang er hendes mobiltelefon blevet deaktiveret, men de usle beskeder tikker fortsat ind på dommerkonens sociale medier.

Parrets hoveddør skulle angiveligt også være blevet udsat for aggressive bank, og der er råbt grimme ting ind gennem brevsprækken.

Det europæiske fodboldforbund, Uefa, har endnu ikke kommenteret sagen.

Men der er til gengæld støtte til Michael Oliver og konen fra uventet side. I kølvandet på sagen har italienske fodboldfans oprettet hashtagget #italialovesMichaelOliver (#ItalienelskerMichaelOliver, red.), og det er blevet taget i brug mere end 6000 gange på 24 timer.