Tidligere fredag kunne B.T. fortælle historien om den 21-årig chilensk kvinde Nayaret Muci, der har hævdet, at hun mere eller mindre bliver holdt som fange på et hotelværelse i Viborg.

Hendes påståede 'fangetager' er kæresten, hollandske Bernio Verhagen, der er ny spiller i den danske 1. divisionsklub Viborg. Men nu er hun flygtet fra fra sit 'fængsel' på hotellet i Viborg.

Torsdag aften eksploderede dramaet på Instagram, hvor det fløj frem og tilbage med beskyldninger om vold og manipulation mellem kæresteparret. Nayaret Muci fremviste billeder af blå mærker, mens 25-årige Bernio Verhagen postede en video af blodige skrammer på sine arme.

Viborg FFs sportschef, Jesper Fredberg, insisterede dog på, at der var tale om 'kærestefnidder', og at de to generelt ikke er blege for lidt drama via de sociale medier.

B.T. har nu været i kontakt med den chilenske kvinde, der fortæller, at hun nu er flygtet fra værelset på Palads Hotel i Viborg. Herefter kontaktede hun Midt- og Vestjyllands Politi, som fik hende installeret på et kvindekrisecenter.

Og over for avisen gentager hun historien om, at fodboldspilleren har holdt hende indespærret på hotellet i Viborg.

»Han holdt mig låst inde på Palads Hotel i Viborg. Der var ikke længere forskel på nat og dag. Hver gang jeg ville rejse, stod han ved døren. Han krænker fuldstændig mine rettigheder og mishandler mig fysisk,« skriver hun i en besked.

Hun fortæller samtidig, at hun har anmeldt Bernio Verhagen til politiet.

Foto: Viborg FF's hjemmeside Vis mere Foto: Viborg FF's hjemmeside

Midt- og Vestjyllands Politi bekræfter, at de har modtaget en politianmeldelse fra Nayaret Muci onsdag den. 13 november. De kan dog ikke på nuværende tidspunkt oplyse indholdet af politianmeldelsen.

Nayaret Muci fortæller desuden, at hun nu vil forsøge at komme hjem til Chile igen.

I Viborg FF er man opmærksomme på politianmeldelsen, men har derudover ikke meget at tilføje.

»Det er svært at kommentere på sådan nogle personalesager. Vi ved ikke, hvad der er op og ned. Det ligger hos politiet nu.«

»Vi kan ikke vide alt, hvad der foregår i vores spilleres privatliv,« siger sportschef Jesper Fredberg, der ikke har talt med Bernio Verhagen i dag.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Bernio Verhagen.