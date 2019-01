FA Cup-kampen mellem Millwall og Everton lørdag blev overskygget af fodboldvold, som chokerer politiet.

FA Cup-kampen lørdag mellem Millwall og Everton fik en blodig optakt, da der udbrød slagsmål mellem de to klubbers fans.

Mandag beskriver engelsk politi sammenstødene i forbindelse med kampen som de værste eksempler på fodboldvold i England længe.

- Urolighederne før, under og efter kampen mellem Millwall og Everton lørdag 26. januar var nogle af de mest chokerende former for fodboldvold, som vi har set længe.

- Den afskyelige opførsel varede i nogle timer, og den involverede et dusin personer og gav mindst én alvorlig skade.

- En person blev bragt til hospitalet med en forfærdelig skade i ansigtet, som vil forandre personens liv. En af vores politifolk kom også til skade, men er blevet udskrevet fra hospitalet, siger talsmand Matt Twist fra politiet i London ifølge AFP.

Det var en Everton-fan, der blev angrebet af en Millwall-tilhænger før kampen, som fik pådraget sig så svære skader i ansigtet, at han vil være præget af det resten af livet.

Manden har efterfølgende lagt fotos af sit ansigt på sociale medier, hvor man ser et dybt sår med adskillige sting fra munden og op langs kinden til det højre øje.

Ud over de voldelige sammenstød undersøger politiet i øjeblikket også via sociale medier eksempler på racistiske tilråb under fodboldkampen, som Millwall vandt 3-2.

Englands Fodboldforbund (FA) har tidligere meddelt, at man efterforsker sagen, og Millwall har meddelt, at man vil idømme livstidskarantæner til klubbens kampe for personer, der måtte blive dømt i sagen.

Ifølge administrerende direktør i Millwall, Steve Kavanagh, har fodboldvolden spoleret glæden over sejren og billetten til ottendedelsfinalen i den traditionsrige pokalturnering.

- Millwall FC kan ikke være ansvarlig for at uddanne hele det sydøstlige London og denne her gruppe af mennesker i at opføre sig ordentligt.

- Vi er nødt til i fællesskab at finde løsninger, siger Kavanagh ifølge BBC.

/ritzau/