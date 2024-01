Københavns politi efterlyser seks mænd, der er mistænkt for at have udøvet vold mod politiet.

De voldelige episoder fandt sted i forbindelse med fodboldkampen i Parken mellem F.C. København og Brøndby IF den 12. november.

De seks mænd er mistænkt for at have kastet ting efter politiet, og at have slået og sparket betjente der var sat ind i forbindelse med opgøret.

»Vi har siden den 12. november haft en omfattende efterforskning af sagerne, og på den baggrund mener vi at kunne påvise, at de seks personer på billederne har sparket betjente eller kastet genstande efter dem. Vi har dog endnu ikke identificeret de mistænkte,« siger vicepolitiinspektør Jesper Beuschel.

Københavns Politi har derfor offentliggjort billeder af mændene i håb på at få dem identificeret.

Det er disse seks mænd, som politiet håber på at få identificeret. Foto: Københavns politi

