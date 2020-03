Sagen om påstået matchfixing i fodboldklubben FC Roskilde er afsluttet hos politiet, skriver Ekstra Bladet.

Midt- og Vestsjællands Politi frafalder sagen om påstået matchfixing i fodboldklubben FC Roskilde.

Det skriver Ekstra Bladet.

Avisen fortæller onsdag, at politiet efter otte måneders efterforskning ikke har været i stand til at løfte bevisbyrden i den spektakulære sag.

Den daværende cheftræner, Christian Lønstrup, anklagede ifølge B.T. i maj sidste år sine spillere for aftalt spil på et tidspunkt, hvor holdet kæmpede for at holde sig i 1. division.

Danmarks Idrætsforbunds (DIF) Matchfixingsekretariat gik ind i sagen, men kunne ikke bevise, at der var foregået noget ulovligt.

Sekretariatets leder, Poul Broberg, oplyste dog, at Spillerforeningen modsatte sig, at sekretariatet fik adgang til bettingkonti hos truppens koner, kærester og samlevere.

Christian Lønstrup er for længst stoppet i FC Roskilde, der også i denne sæson kæmper for at undgå nedrykning.

/ritzau/