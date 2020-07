Anklagemyndigheden har ikke fundet bevis for matchfixing i forbindelse med et gult kort til AaB's Jores Okore.

Nordjyllands Politi standser efterforskningen af matchfixing i forbindelse med en AaB-kamp, som involverer et gult kort til Jores Okore. Det oplyser politiet.

Flere online spiludbydere havde registreret et usædvanligt spilmønster på, at Okore i AaB's kamp mod OB tilbage i efteråret ville modtage et gult kort i kampen.

Det gjorde han i det 92. minut af kampen.

Anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi har efterforsket sagen, men man har ikke fundet bevis for, at hverken Okore eller andre har gjort noget ulovligt.

AaB-spilleren har været afhørt i sagen, men har ikke været sigtet, og det bliver han altså heller ikke.

/ritzau/