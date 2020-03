Alle anklager i sagen om matchfixing i FC Roskilde frafaldes, og alle spillerne frikendes.

Det erfarer B.T.

Tidligere på aftenen skrev Ekstra Bladet, at Midt- og Vestsjællands Politi frafalder sagen, da poltiet ikke har været i stand til at løfte bevisbyrden for matchfixing i fodboldklubben. Sagen opstod, efter at den daværende cheftræner Christian Lønstrup anklagede sine egne spillere for matchfixing.

Nu kan B.T. fortælle mere i sagen, da Spillerforeningen torsdag kommer med kraftig kritik af behandlingen af FC Roskilde-spillerne fra alle instanser.

De involverede spillere fra FC Roskilde føler sig især krænket af Dansk Idrætsforbund (DIF), da forbundet skulle have truet med repressalier, hvis ikke spillerne og deres partneres privatøkonomi blev lagt frem i sagen.

Spillerne føler sig krænket over behandlingen, som har føltes som at have en pistol for panden, og derfor valgte spillerne og deres partnere at imødekommende kravet fra DIF under efterforskningen i sagen.

Ni spillere har tidligere fortalt, at de var blevet afhørt. Ifølge flere af spillerne havde alle fra den daværende trup haft en samtale med politiet. Også tidligere assistenttræner John Bredal og tidligere cheftræner Christian Lønstrup var blevet afhørt i sagen.

Sagen om matchfixing i FC Roskilde begyndte i maj sidste år. da B.T. afslørede, at Christian Lønstrup fortalte sin spillertrup, at han havde fået informationer om aftalt spil. At nogle i spillertruppen modarbejdede holdet og tabte med vilje.

Overblik: FC Roskilde-sagen 11. maj: Træner Christian Lønstrup får viden om, at spillere i FC Roskilde er involveret i matchfixing, og at de taber kampe med vilje. Christian Lønstrup. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix 12. maj: FC Roskilde taber til Lyngby Boldklub. Efter kampen fortæller Lønstrup spillerne, at han har en fornemmelse af, at nogle af dem modarbejder klubben. 13. maj: Holdet evaluerer kampen mod Lyngby. På dagsordenen har Lønstrup skrevet bl.a. 'matchfixing'. Han gentager søndagens besked, understreger alvoren og siger, at det skal stoppe nu. Spillertruppen meddeler i en erklæring, at de tager afstand fra Lønstrups oplysninger. 14. maj: Ledelsen i FC Roskilde suspenderer træner Christian Lønstrup med et argument om at skabe ro forud for sæsonens sidste to kampe. 5. juni: Sagen bliver anmeldt til politiet. 3. juli 2019: (DIF) afslutter en undersøgelse og kan ikke finde beviser for matchfixing. Samtidig erkender DIF, at forbundet har begrænsede muligheder for at undersøge sagen. Politiet efterforsker stadig.

»Han fortæller i detaljer, hvilke spillere der er involveret, hvilke kampe det drejer sig om, hvor mange penge der bliver spillet, og hvordan det bliver gjort. Så jeg bliver hurtigt klar over, at det passer,« har Lønstrup tidligere fortalt om den mand, der havde givet ham informationerne om, at spillere tog imod betaling for at påvirke kampenes udfald - oftest med nederlag som resultat - i et stort interview med B.T.

Siden afsløringen kom frem, valgte Danmarks Idrætsforbund at politianmelde sagen, som nu er droppet efter mere end otte måneders efterforskning. Både politiet og DIF har valgt at frafalde alle anklager.

Kampen Næstved Boldklub – FC Roskilde 8. maj 2019 var ifølge B.T.s oplysninger blandt rækken af kampe, der indgik i politiets efterforskning.

Fra en Tipico-kiosk i den sydtyske by Pforzheim samt fire andre kiosker i området blev der spillet store summer på kampen, og så stor interesse for en dansk 1.divisionskamp gjorde det mistænkeligt, og mistanken blev kun øget af, at der fra samtlige fem kiosker blev spillet på præcis de samme to væddemål, der med en sejr til Næstved Boldklub på 4-1 gik hjem.