Torsdag er spansk politi rykket ind i dommerkomitéens hovedkvarter for at søge efter beviser i skandalesag.

Anklagerne om mulig bestikkelse fra storklubben FC Barcelona til den tidligere næstformand i den spanske dommerkomité Jose Maria Enriquez Negreira mellem 2001 og 2018 har fået endnu et kapitel.

Spansk politi har torsdag indledt en ransagning af dommerkomitéens hovedkvarter.

- Torsdag er politiet til stede i dommerkomitéens hovedkvarter i Las Rozas for at søge efter beviser relateret til "Negreira-sagen", skriver den spanske avis Marca, som har fået ransagningen bekræftet af politiet.

Anklagen mod Barcelona lyder på, at klubben betalte 7,3 millioner euro (54 millioner kroner) fra 2001 til 2018 til et firma, der var ejet af Jose Maria Enriquez Negreira.

Han er tidligere næstformand i dommerkomitéen under Det Spanske Fodboldforbund, hvor han sad fra 1994 til 2018.

Mens mistanken går på, at Barcelona har haft en lidt for god forbindelse til den spanske dommerstand, har klubbens præsident, Joan Laporta, kaldt sagen for en smædekampagne fra mediernes side for at tilsværte klubben.

Barcelona har begrundet transaktionerne med, at Negreira leverede tekniske rapporter til klubben som konsulent. Derudover bidrog han med information om talenter fra andre klubber i Spanien.

Der er indledt en efterforskning i det spanske retssystem af forholdene for at afdække, om FC Barcelona har været involveret i bestikkelse af ligaens dommere.

