»Vi lægger os fladt ned og beklager.«

Sådan lyder det fra politiet til FCK-fanmediet Copenhagen Sundays, to dage efter urolighederne ved Parken.

I forbindelse med Champions League-kvalifikationskampen mellem FC København og Sparta Prag opstod der voldsom tumult ved stadion, hvor fans fra de to hold endte i håndgemæng.

Det fik vicepolitiinspektør Michael Vibe Kragh til at udtale over for B.T., at »begge parter havde tandbeskyttere på og hætter, som kunne trækkes ned over ansigtet,« og at de »tydeligt var forberedt på slagsmål.«

Allerede inden kampen mellem de to hold, opstod der tumult. Foto: Privat

Men sådan forholdt det sig altså ikke, og det var der ikke belæg for at sige, erkender man torsdag.

Det kommer også efter en reaktion fra fangrupperingen Sektion 12, der langer ud efter politiet.

»Man har siden gårsdagens (tirsdagens, red.) kamp kunne læse i medierne, hvordan Københavns Politi ihærdigt – igen – forsøger at male et skræmmebillede og udstille danske fodboldfans, for at dække over deres egen inkompetence,« skriver Sektion 12 på sin hjemmeside.

»Det er på alle måder forkasteligt, at man i diverse nyhedsmedier, både i kølvandet på episoden og igen i onsdag, kan læse, at diverse viceinspektører hos Københavns Politi udtaler til citat, at konfrontationen skulle være aftalt, at alle havde tandbeskyttere på og, at 'folk havde jakker med hætter, og derfor var klar til aftalt slagsmål.'«

Sektion 12 kalder også udtalelserne fra politiet for »i bedste fald faktuelt forkerte, og i værste fald direkte løgnagtige«

Opgøret mellem FC København og Sparta Prag endte 0-0, og du kan læse B.T.s dom her.

De to hold mødes i returkampen i Prag på tirsdag.