Politiet har anholdt tre og sigtet fem personer efter fredagens pokalfinale i Telia Parken mellem Brøndby og FC Midtjylland.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

- Pokalfinalen i Parken er nu afsluttet, og det gik som forventeligt uden store politimæssige udfordringer. P.t. tre anholdte og fem sigtede, skriver politiet.

Politiet oplyser, at de fem sigtelser går på henholdsvis baneløb, overtrædelse af maskeringsforbuddet, kast med romerlys og to overtrædelser af ordensbekendtgørelsen.

Anholdelserne går på fornærmende tale mod offentlig myndighed og kast med romerlys.

Tv-billeder fra kampen viste ifølge Ekstra Bladet og B.T., at en gruppe Brøndby-fans kort efter slutfløjtet begyndte at kaste med fyrværkeri mod tribunen med FC Midtjyllands tilhængere.

En del af det blev kastet retur fra Midtjylland-tilhængerne.

Derudover forsøgte nogle fans at bryde gennem den barriere, der var sat op for at adskille de to holds tilhængere.

Kampklædt politi rykkede ind for at få ro blandt fansene.

/ritzau/