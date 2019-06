En 64-årig mand spillede muligvis en rolle i det flystyrt, der kostede Emiliano Sala og en pilot livet.

Politiet i Dorset anholdt onsdag en 64-årig mand, der er mistænkt for at have medvirket til fodboldspilleren Emiliano Salas død.

Den argentinske angriber døde 21. januar, da han var med i et flystyrt på vej over Den Engelske Kanal.

Politiet oplyser ikke, hvorfor den 64-årige mand mistænkes for at have medvirket til Emiliano Salas død. Manden har vist sig samarbejdsvillig, og derfor beholder politiet ham ikke i sin varetægt.

Det skriver flere medier, heriblandt Sky News og nyhedsbureauet Reuters.

- Vi har i dag, onsdag 19. juni 2019, anholdt en 64-årig mand fra det nordlige Yorkshire, der er mistænkt for at have medvirket til manddrab gennem en ulovlig handling.

- Han har været samarbejdsvillig og er blevet løsladt fra vores varetægt, lyder det i en udtalelse fra politiet.

Kun Emiliano Sala og piloten David Ibbotson var om bord på det lille fly, der styrtede ned i Den Engelske Kanal.

Flyet var på vej fra Nantes til Cardiff. 28-årige Sala var netop skiftet mellem de to byers fodboldflagskibe.

/ritzau/