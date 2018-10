Politiet i Las Vegas har tænkt sig at afhøre Cristiano Ronaldo.

»Vi ved endnu ikke, hvornår det vil ske - men på et eller andet tidspunkt skal vi tale med ham,« lyder det fra en talsmand fra politiet i Las Vegas til Mirror.

Sådan lyder det nu for første gang i forbindelse med den påståede voldtægtssag, hvor den i dag 34-årige Kathryn Mayorga er stået frem og hævder, at hun blev voldtaget af den portugisiske fodboldspiller i 2009.

Det skete i en hotelsuite på luksushotellet Palms.

Palms-hotellet i Las Vegas. Foto: MARK RALSTON

Politiet meddelte i sidste uge, at man har genåbnet sagen. Og over for Mirror bekræfter Las Vegas-politiet nu, at man stadig er i besiddelse af de undersøgelser, der blev gennemført på Kathryn Mayorga, da hun anmeldte voldtægten i 2009.

Dengang satte hun ikke navn på Cristiano Ronaldo.

Sagen blev siden henlagt, da hun i stedet indgik en fortrolighedsaftale med fodboldspilleren og hans team af advokater. Til en værdighed af lige omkring to millioner kroner.

Alt dette er for nyligt kommet frem via Der Speigel, der har offentliggjort en stribe dokumenter fra dengang. Her kan man blandt se, at Cristiano Ronaldo under en afhøring foretaget af hans egne advokater har fortalt, at 'hun sagde nej og stop flere gange'.

It's a questionnaire made by his lawyers. Ronaldo seems to partly confirm Mayorga's version & stated that "she didn't want to, but she made herself available." In a later version of that questionnaire, these answers are gone. #CR7 is quoted saying it was consensual. 10/24 pic.twitter.com/1gsAcb5vZw — Christoph Winterbach (@derWinterbach) September 30, 2018

I en senere udgave af samme dokument var det svar dog forsvundet, fremgår det.

Cristiano Ronaldo har selv afvist alle anklager ved at bruge ord som 'fake news', og hans kæreste og familie har lanceret en støttekampagne på sociale medier.

Han har også fået total opbakning fra sin italienske klub, Juventus, og så sent som i weekenden var portugiseren på banen. Og scorede.

Tirsdag kom der dog oplysninger om, at flere kvinder har henvendt sig til Kathryn Mayorgas advokat; Leslie Stovall, med lignende historier om seksuelle overgreb. Han oplyste ved den lejlighed, at man er i færd med at verificere deres ægthed.

Kathryn Mayorgas advokat Leslie Stovall. Foto: MARK RALSTON

Cristiano Ronaldo er i disse dage hjemme i Portugal - men ikke for at spille fodbold.

Godt nok er der pause i de europæiske ligaer, fordi der skal spilles landskampe overalt på kontinentet, men ifølge en 'gensidig aftale' med landstræner Fernando Santos holder Portugals største stjerne fri fra tjeneste i nationaldragten resten af året.

Det portugisiske medie Correiro da Manha skriver dog, Cristiano Ronaldo er opsat på at forberede et omhyggeligt forsvart af anklagerne fra Kathryn Mayorga. Og The Times skriver, at fodboldspillerens agentbureau, Gestifute, har mobiliseret alle kræfter for at afvise voldtægtsanklagen.

Her kan du læse, hvad Cristiano Ronaldos danske samarbejdspartner, JBS, siger til sagen.