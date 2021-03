Flere personer er anholdt under razzia mod FC Barcelonas administrationsbygning.

Politiet er mandag i gang med at gennemføre en razzia mod fodboldklubben FC Barcelonas administrationsbygninger.

Flere personer er anholdt. Det bekræfter politiet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge avisen AS har razziaen relation til "Barcagate".

Det er betegnelse for en penibel beskyldning mod ekspræsidenten Josep Maria Bartomeu.

Han er beskyldt for at have brugt pr-bureauet I3 Ventures til at oprette en lang række falske profiler på sociale medier, så profilerne kunne bruges til blandt andet at svine Lionel Messi og andre stjernespillere til.

Bureauet var hyret af Barcelona til at promovere klubben på sociale medier, men aftalen med selskabet blev opsagt for et år siden.

Klubben har tidligere sagt, at der ikke var hold i anklagerne om et misbrug af pr-bureauet.

Bartomeu afgik som præsident i oktober. Klubben skal vælge ny præsident 7. marts.

/ritzau/