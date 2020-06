Nu har politiet i Liverpool fået nok.

'Vi ved, at mange Liverpool-fans vil fejre Premier League-titlen, men der bør ske på rette tid og sted - og denne weekend er ingen af delene,' lyder det fra ordensmagten.

Det sker ifølge BBC i forbindelse med, at der nu er blevet udstanget et forbud mod at forsamle sig i byens centrum indtil søndag. Selvfølgelig for at undgå spredning af covid-19.

For fredag aften gik det lidt for vildt for sig, da tilhængere af byens røde fodboldklub for anden aften i træk samledes i den centrale del af byen for at fejre det første mesterskab i 30 år. Også allerede i minutterne efter titlen var i hus torsdag aften, skabte billederne med de mange fans forargelse.

Festglade fodboldfans er samlet ved Pier Head i Liverpool. Foto: PAUL KALLEE GROVER

Videoer og billeder på sociale medier piblede igen fredag aften hurtigt frem og viste, at rigtigt, rigtigt mange mennesker var samlet i især Pier Head-området. Mirror skriver, at mindst 20 ambulancer blev sendt til området for at hjælpe tilskadekomne.

Man kunne også se personer affyre flere raketter mod den historiske Liver Building - til stor jubel for de mange mennesker, der var forsamlet foran bygningen, der i øvrigt på toppen bærer en statuet med den mytiske Liver-fugl, der også optræder i fodboldklubben Liverpools klublogo.

Ifølge Standard udbrud der faktisk brand i bygningen, og fire brandbiler blev sendt aftes for at slukke flammerne, der var blevet antændt på en balkon.

Her kan du først se en af de raketter og dernæst røgudvikling i Liver Building:

There’s another one just in case you thought the first was an accident. Not just firing, but cheering as well pic.twitter.com/eWMK4EfQyp — Rob (@GrouchoMarxxxxx) June 26, 2020

And now the Liver Building in Liverpool is ablaze 2020 what did we do to deserve this ???? pic.twitter.com/11kKp6X6jQ — Earl of The Shire (@EarloftheShire) June 26, 2020

Liverpool-borgmester Joe Anderson udtrykte allerede fredag aften bekymring over det, der foregik, og han opfordrede på Twitter folk til at blive hjemme, fordi 'byen allerede har mistet alt for mange til virussen'.

Lørdag formiddag er han så fulgt op med en reaktion på, at mange ikke fulgte hans råd.

'Jeg er mere ked af det end vred. Som de fleste Liverpool-fans og -indbyggere fordømmer jeg dem, der har bragt et negativt fokus på fodboldklubben Liverpool og vores by. Der bliver talt om billederne og videoerne med folks opførsel i stedet for Liverpool FCs præstation,' lyder det fra Joe Anderson.

Imens var oprydningsarbejdet i området lørdag gået i gang:

The cleanup operation is already underway after a number of Liverpool fans gathered at Pier Head to celebrate @LFC winning the league. @MerseyPolice have put a dispersal order in place until 28th June. pic.twitter.com/VX7kQ0sbCs — BBC Radio Merseyside (@bbcmerseyside) June 27, 2020

Fodboldklubben Liverpool er lørdag formiddag også selv gået ud med en officiel meddelelse sammen med byens politi og byrådet. Her opfordrer man på sine tilhængere til at fejre titlen på 'sikker vis'. Og det er altså ikke sammen med tusindvis af andre.

'Når det er sikkert at gennemføre, vil vi arrangere en parade, hvor alle kan mødes og fejre det. Indtil da har byens og borgernes sikkerhed vores højeste prioritet. Vores by er stadig midt i en offentlig sundhedskrise, og denne opførsel er fuldstændig uacceptabel,' lyder det på den engelske mesterklubs hjemmeside.

Fodbold har tidligere spillet en kedelig rolle i udbredelsen af covid-19 i Liverpool-området.

Tilbage i marts blev Champions League-kampen mellem Liverpool og Atletico Madrid som en af de sidste gennemført, selv om udbredelsen af coronavirussen havde slået alarm i hele Europa. Afviklingen af kampen er siden blevet kritiseret voldsomt, og hele sagen skal undersøges fra officiel side.