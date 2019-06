Østjyllands Politi søger nu hjælp for at få identificeret 18 Brøndby-supportere.

Det sker, fordi de var til stede ved indendørsstævnet KMD CUP i Aarhus i begyndelsen af januar.

Her udbrød der optøjer efter finalen mellem netop Brøndby og AaB.

Ifølge en pressemeddelelse er de 18 personer 'mistænkt for at have begået vold/grov vold og for grov forstyrrelse af den offentlige orden'.

Til hjælp med identificeringen har politiet offentliggjort billederne af de pågældende Brøndby-tilhængere. Dem kan du se her

Østjyllands Politi meddeler, at man allerede har identificeret 'en del' af de Brøndby-tilhængere, der var involveret i postyret.

Kender man en eller flere af de 18 resterende personer på billederne skal man kontakte Østjyllands Politi. Også hvis man er en af personerne.

Det kan ske på tlf. 87311448.

Du kan se billederne af de 18 efterlyste Brøndby-tilhængere herunder: