Politiet bekræfter torsdag, at sagen om matchfixing i FC Roskilde er sløjfet.

I en pressemeddelelse skriver Midt- og Vestsjællands Politi, at efterforskningen ikke har kunnet bekræfte mistanken om ulovlighederne. Det erfarede B.T. også onsdag aften.

»Det er min opfattelse, at der i denne sag er lavet et meget omfattende og grundigt stykke politiarbejde, og jeg er særdeles tilfreds med, at det er lykkedes at få belyst sagen. Efterforskningen har imidlertid ikke givet grundlag for sigtelser, hvorfor efterforskningen indstilles,« siger specialanklager Anja Lund Liin.

Sagen har været i gang længe. Lige siden B.T. i maj sidste år afslørede, at træner Christian Lønstrup fortalte sin spillertrup, at han havde fået informationer om aftalt spil. At nogle i spillertruppen modarbejdede holdet og tabte med vilje.

Overblik: FC Roskilde-sagen 11. maj: Træner Christian Lønstrup får viden om, at spillere i FC Roskilde er involveret i matchfixing, og at de taber kampe med vilje. Christian Lønstrup. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix 12. maj: FC Roskilde taber til Lyngby Boldklub. Efter kampen fortæller Lønstrup spillerne, at han har en fornemmelse af, at nogle af dem modarbejder klubben. 13. maj: Holdet evaluerer kampen mod Lyngby. På dagsordenen har Lønstrup skrevet bl.a. 'matchfixing'. Han gentager søndagens besked, understreger alvoren og siger, at det skal stoppe nu. Spillertruppen meddeler i en erklæring, at de tager afstand fra Lønstrups oplysninger. 14. maj: Ledelsen i FC Roskilde suspenderer træner Christian Lønstrup med et argument om at skabe ro forud for sæsonens sidste to kampe. 5. juni: Sagen bliver anmeldt til politiet. 3. juli 2019: (DIF) afslutter en undersøgelse og kan ikke finde beviser for matchfixing. Samtidig erkender DIF, at forbundet har begrænsede muligheder for at undersøge sagen. Politiet efterforsker stadig.

B.T. har været i kontakt med Christian Lønstrup efter politiets udmelding, og den nu tidligere FC Roskilde-træner meddeler, at han ingen kommentarer har til politiets beslutning.

Det var i sin tid Danmarks Idrætsforbund (DIF). der politianmeldte sagen. Herfra lyder det nu:

»Vi tager naturligvis til efterretning, at politiet ikke har fundet beviser til at åbne en straffesag. Det betyder også, at vi ikke går videre med efterforskningen af mulig matchfixing i idrættens regi,« siger Poul Broberg, der er chef for DIFs Matchfixingsekretariat.

Ifølge politiets pressemeddelese har den lange efterforskning ikke kunnet 'bekræfte mistanken om langvarig, organiseret og systematisk matchfixing'.

Det lyder videre, at politiet har afhørt 'spillere og øvrige personer med tilknytning til FC Roskilde' samt haft kontakt til spiludbydere og har efterforsket 'konkrete spil på FC Roskildes kampe'. Også enkeltpersoners økonomiske forhold er blevet gransket.

Det var blandt andet kampen Næstved Boldklub-FC Roskilde spillet 8. maj 2019, der ifølge B.T.s oplysninger blev undersøgt.

Fra en Tipico-kiosk i den sydtyske by Pforzheim samt fire andre kiosker i området blev der spillet store summer på kampen, og så stor interesse for en dansk 1. divisionskamp gjorde det mistænkeligt.

Mistanken blev kun øget af, at der fra samtlige fem kiosker blev spillet på præcis de samme to væddemål, der med en sejr til Næstved Boldklub på 4-1 gik hjem.

Hos Spillerforeningen glæder man sig torsdag over, at sagen er afsluttet.

»Det har været en stor belastning for spillerne at have haft en så alvorlig anklage hængende over hovedet. Det er jo en anklage, som er potentielt karrieretruende. Det er voldsomt ubehageligt og kan have store konsekvenser,« siger Michael Sahl Hansen, administrativ chef i Spillerforeningen.

Han kritiserer videre sagens forløb:

»Det er stærkt problematisk, at sager som denne i praksis undersøges og håndteres af DIF ud fra en præmis om omvendt bevisbyrde, og at en samlet spillertrup mistænkeliggøres uden nogen konkrete beviser. Og det er endnu mere problematisk, at DIF i sine undersøgelser via trusler om sanktioner forsøgte at presse samtlige spillere til at give DIF indsigt i både spillernes og deres partneres private forhold,« siger Michael Sahl Hansen.