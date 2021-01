Jerzy Brzęczek kvalificerede Polen til fodbold-EM, men nu er han fyret under et halvt år før slutrunden.

147 dage før Polens første kamp ved EM-slutrunden i fodbold er polakkerne på jagt efter en ny landstræner.

Siden sommeren 2018 har Jerzy Brzęczek haft hvervet, men han er mandag smidt på porten af Polens Fodboldforbund.

Dermed må han overlade holdet til en endnu ukendt afløser til den slutrunde, som han selv sørgede for at kvalificere Polen til. I efteråret 2020 sørgede den nu fyrede landstræner også for, at Polen overlevede på øverste Nations League-niveau.

I en kort nyhed på fodboldforbundets hjemmeside takkes Brzęczek for sin indsats. Det fremgår ikke, hvem der afløser den 49-årige polak.

Mandag eftermiddag vil forbundet afholde et pressemøde efter et møde i forbundets bestyrelse.

Ved EM-slutrunden er Robert Lewandowski og co. i gruppe med Spanien, Sverige og Slovakiet.

Jerzy Brzęczek er tidligere professionel fodboldspiller, og ud over hjemlige klubber spillede han også i israelsk og østrigsk fodbold. Som træner har han kun været i polske klubber, før han blev landstræner.

/ritzau/