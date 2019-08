Hvis FC Midtjylland slår Rangers FC går turen til Polen eller Grækenland. Brøndby kan havne i Rusland.

Lodtrækningen til playoffrunden i Europa Leagues gruppespil var rimelig for FC Midtjylland og hård Brøndby.

Det står klart efter mandagens lodtrækning i Nyon.

Lykkes det for FC Midtjylland at slå den skotske storklub Rangers FC i tredje kvalifikationsrunde, kommer midtjyderne på endnu en svær opgave i playoffrunden.

Her er modstanderen enten polske Legia Warszawa eller græske Atromitos FC fra Athen.

FC Midtjylland klager dog næppe over lodtrækningen. Holdet var useedet ved lodtrækningen og kunne have fået hårdere modstandere i form af for eksempel PSV Eindhoven eller Wolverhampton.

For Brøndbys vedkommende kunne lodtrækningen formentlig ikke have været værre.

Hvis det lykkes for Brøndby at besejre portugisiske Braga i tredje kvalifikationsrunde, får vestegnsklubben formentlig ligeså hård modstand i playoffrunden, selv om Brøndby i så fald overtager Bragas seedning.

I playoffrunden venter vinderen af opgøret mellem schweiziske FC Thun og Michael Laudrups russiske eksklub, Spartak Moskva.

Brøndby kunne have håbet på at løbe ind i vinderen af opgøret mellem aserbajdsjanske Neftci og israelske Bnei Yehuda Tel-Aviv.

Ved lodtrækningen blev det også slået fast, at hvis FC København taber til serbiske Røde Stjerne i tredje runde af Champions League-kvalifikationen, skal københavnerne møde enten Riga FC eller HJK Helsinki i Europa Leagues playoffrunde.

FCK mødte HJK Helsinki i Europa Leagues gruppespil i 2014. Her vandt københavnerne 2-0 på hjemmebane og tabte 1-2 på udebane.

FC Midtjylland og Brøndbys kampe i tredje kvalifikationsrunde mod Rangers og Braga spilles torsdag i denne uge og torsdag i næste uge.

Kampene i Europa Leagues playoffrunde spilles 22. og 29. august. Det anslås, at have en værdi på cirka 50 millioner kroner for et dansk hold at kvalificere sig til Europa League-gruppespillet.

/ritzau/