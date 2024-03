Chelsea vandt 3-1 ude over Aston Villa i en omkamp i FA Cuppens 16.-delsfinaler.

Det går bedre for Chelsea i de engelske pokalturneringer end i Premier League.

Onsdag aften spillede London-klubben sig videre til ottendedelsfinalerne i FA Cuppen ved at besejre Aston Villa 3-1 på udebane i en omkamp i 16.-delsfinalerne. Det første opgør mellem holdene endte 0-0 for knap to uger siden.

I ottendedelsfinalen af verdens ældste pokalturnering skal Chelsea møde Leeds United fra den næstbedste række. Den kamp spilles på Chelseas hjemmebane i 28. februar.

Trods en dyr og talentfuld trup har Chelsea kæmpet gevaldigt med resultaterne i Premier League i denne sæson, og med 60 procent af ligasæsonen afviklet, befinder Chelsea sig i den nederste halvdel af rækken.

Til gengæld går det noget bedre, når klubben spiller vind eller forsvind-kampe.

Foruden avancementet i FA Cuppen er Chelsea klar til finalen i Liga Cuppen, hvor Liverpool venter 25. februar.

Sejren over Aston Villa blev grundlagt på to scoringer i første halvleg.

Conor Gallagher sparkede bolden op i målhjørnet i det 11. minut, og ti minutter senere øgede Nicolas Jackson på et hovedstød.

I begyndelsen af anden halvleg scorede Enzo Fernandez til 3-0 med et fornemt frispark. Det var kun ubetydelig pynt, at Moussa Diaby reducerede i tillægstiden.

Trods exit i FA Cuppen har Aston Villa stadig to muligheder for at lave et stort resultat i denne sæson.

Aston Villa er klar til ottendedelsfinalerne i Conference League, og samtidig kæmper Birmingham-klubben om at ende i top-4 i Premier League, hvilket udløser en billet til Champions League i næste sæson. Aktuelt ligger Aston Villa nummer fire.

/ritzau/